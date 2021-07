https://mundo.sputniknews.com/20210728/argentina-y-ecuador-acuerdan-promover-la-union-de-america-latina-1114575740.html

Argentina y Ecuador acuerdan promover la unión de América Latina

Argentina y Ecuador acuerdan promover la unión de América Latina

BUENOS AIRES (Sputnik) — El mandatario de Argentina, Alberto Fernández, coincidió con su par de Ecuador, Guillermo Lasso, en constituir un espacio de diálogo... 28.07.2021

"Tenemos una mirada muy común sobre la necesidad de que América Latina se integre más y que vuelva a constituir un ámbito de unidad donde podamos discutir los problemas que tenemos", señaló Fernández en declaraciones a la prensa en Lima. El gobernante argentino consideró que su reunión con Lasso fue "mucho más que productiva", y aseguró valorarla en lo personal."Aun cuando muchos nos paran en veredas diferentes, la verdad es que las diferencias no son tantas a la hora de ver cómo concretamos los objetivos, y tenemos que lograr respetarnos en la diversidad y trabajar juntos por eso que necesita América Latina que es lograr un espacio donde podamos discutir nuestro destino", afirmó el mandatario argentino.Argentina y Ecuador tienen "problemas semejantes", según Fernández, lo que los urge a "lograr la inmunidad [de la población contra el COVID-19], recuperar el trabajo en la formalidad y garantizar un desarrollo igualitario para todos".Tras el encuentro, Fernández sostuvo que estaba "en deuda" con el presidente Lasso, al no haber asistido a su asunción el pasado 24 de mayo."Sentía que de verdad debía acompañarlo ese día", deslizó.Alberto Fernández no descartó visitar Quito en las próximas semanas, después de que Lasso prometiera invitarlo a Ecuador para el mes de agosto.El mandatario también destacó que Ecuador pudiera celebrar las elecciones generales en febrero y el balotaje en abril de este año, cuando Lasso venció a su principal contrincante, Andrés Arauz."Cada vez que la democracia se afianza en un país de Latinoamérica, yo lo celebro", concluyó.El encuentro entre ambos dirigentes se produjo en el Hotel Westin de la capital peruana.Participaron de la reunión, como parte de la comitiva argentina, el canciller Felipe Solá, el secretario general de la presidencia, Julio Vitobello, el de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz y el diputado Eduardo Valdés, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara de Diputados.La comitiva ecuatoriana estuvo integrada por el ministro de Relaciones Exteriores, Mauricio Montalvo, el secretario General de la Presidencia, Ralph Suástegui Brborich, y el consejero Presidencial Aparicio Caicedo Castillo.Después de la reunión, Lasso y Fernández asistieron a la ceremonia de asunción del flamante presidente peruano, Pedro Castillo.A las 15.50 hora local (20.50 GMT), Fernández se encontrará con su par de Colombia, Iván Duque.Acto este juevesDespués de pasar la noche en Lima, el jefe de Estado argentino visitará el 29 de julio la Base Aérea del Callao, desde donde viajará a Pampa de la Quinua para participar del acto conmemorativo de asunción de mando de Castillo.Posteriormente, el presidente argentino dará por finalizada su estadía y se dirigirá al aeropuerto de Ayacucho, donde partirá en un vuelo especial de regreso hacia la ciudad de Buenos Aires.La ceremonia del 28 de julio coincide con las celebraciones en Perú por el Bicentenario de la Independencia, que fue declarada el 28 de julio de 1821 por el general José de San Martín.Fernández fue el primer mandatario de la región en reconocer la victoria del dirigente de Perú Libre (izquierda) al felicitarlo como presidente electo el pasado 10 de junio.El Jurado Nacional Electoral de Perú reconoció oficialmente la victoria de Castillo el 19 de julio.

