¿Violencia en Cuba o en las redes sociales de los cubanos en EEUU?

La violencia contra el Gobierno de Cuba despierta nuevamente y no precisamente en las calles cubanas, donde reina la calma después de los disturbios del pasado... 27.07.2021, Sputnik Mundo

américa latina

opinión y análisis

Como una bola de nieve: se multiplican noticias falsas sobre Cuba Como una bola de nieve: se multiplican noticias falsas sobre Cuba

Una vez más, los elementos más radicales entre los emigrados cubanos en varios países han vuelto a ganar protagonismo en su afán por derrocar al Gobierno "desde lejos", llegando incluso a realizar actos violentos calificados en La Habana como "terroristas", como el ejecutado contra la embajada en Francia.Hasta ahora el caso más significativo ocurrió en la medianoche del 26 de julio, cuando fueron lanzados contra la sede diplomática cubana en París tres cocteles molotov (bombas caseras), provocando un incendio en el inmueble, sin que se reportaran víctimas.Aunque todavía ningún grupo se ha adjudicado la autoría del atentado, la asociación europea Cuba Libre, integrada por emigrados cubanos que adversan a la Revolución cubana en Francia, expresó en redes sociales su "apoyo" al hecho vandálico.Otros reportes llegan desde Panamá, Ecuador, República Dominicana, España, y Estados Unidos, donde las protestas han ganado las calles con consignas contra el Gobierno y los máximos dirigentes del Gobierno. En muchos casos, a los protestantes se les han enfrentado grupos de solidaridad con la isla, que rechazan los intentos caracterizados por la agresividad de los manifestantes.En las "protestas" contra Cuba en EEUU y España, los manifestantes han contado con el apoyo de congresistas y políticos estadounidenses, algunos de origen cubano, en el caso de Washington; y de representantes del Partido Popular y Vox, en el caso de las marchas en Madrid, según reportes de medios de prensa de esos países.Maquinaria propagandísticaEl Gobierno insiste en asegurar que todo responde a un plan diseñado por EEUU para generar una crisis en la isla, subvertir el orden interno, desestabilizar a la sociedad, y lograr, desde presiones políticas y económicas hasta el uso de noticias falsas, un "consenso" internacional que permita sentar a Cuba en el banquillo de "sus acusados"."La frustración compulsa a los fabricantes de mentiras desde EEUU a inventar una realidad virtual que ni ellos mismos se creen. Cuba está en paz, a pesar de las provocaciones de los habituales instigadores del caos. Frente al terrorismo mediático, el valor de la verdad", comentó el lunes el miembro del Secretariado del Partido Comunista de Cuba, Rogelio Polanco.La Habana ha denunciado que los hechos violentos, manipulados por los grandes medios de prensa internacionales, tratan de presentarse a la opinión pública mundial como "manifestaciones pacíficas" y "espontáneas", incluso como un "estallido social".Pero, según las evidencias y las denuncias del Gobierno cubano, estos acontecimientos apuntan a otro capítulo de una guerra no convencional, también conocida como "guerra híbrida", "revoluciones de colores", "guerra de cuarta generación", "golpe blando o golpe suave", como parte de un manual aplicado por Washington en varios países de Europa Oriental, Medio Oriente y América Latina.Según analistas políticos cubanos consultados por Sputnik la variante de golpe suave aplicada contra Cuba "es muy similar a la aplicada contra Bolivia e Irán en el 2019".Sputnik conversó brevemente con Eutelio García, un anciano de 83 años que se reconoce como un defensor de la Revolución cubana, quien tildó de "cobardes y manipuladores" a los que instigan protestas violentas desde el exterior."La mayoría de esos que ahora vociferan como leones en Internet cuando vivían en Cuba se comportaban como mansos conejos. Jamás aquí alzaron su voz para criticar nada, menos para protestar, y ahora resultan los más agresivos", subrayó García."Lo que hace falta es que se llenen de coraje y vengan aquí, pero sus pantalones son demasiado flojos para enfrentarse al verdadero pueblo de Cuba, el que vive en esta isla, que no se rinde", enfatizó el anciano.¿Manifestaciones en Cuba?La tarea de los llamados "influencers" cubanos residentes en EEUU, con apoyo gubernamental de ese país, ha sido significativo en la "guerra" digital desplegada contra la isla, con la difusión de noticias falsas, manipulación y descontextualización de imágenes, y en el llamado permanente a la beligerancia.Aun cuando se ha demostrado que la paz y la tranquilidad ciudadana reinan en las calles cubanas, estos operadores virtuales desde EEUU y Europa continúan arengando a la rebelión, mostrando supuestas imágenes de disturbios, y atacando con ofensas y amenazas en las redes sociales a los partidarios del Gobierno.Una de las acciones que más repulsa provocó en la mayoría de los cubanos residentes en la isla, es la solicitud de estos elementos de una intervención militar del Gobierno de EEUU, opción rechazada hasta por personas que no se reconocen como revolucionarios.La OEA mete sus manosEntre las acciones más recientes emprendidas por EEUU —según las autoridades cubanas— está el llamado a la Organización de Estados Americanos (OEA), para "abordar" la situación de Cuba, a raíz de los disturbios del 11 de julio, una acción calificada por el presidente cubano como "vergonzosa", después de señalar a este organismo regional como "un desprestigiado ministerio de colonias yanqui (…) llamado a jugar su triste papel de lacayo".Cuba ha expresado su convicción de defender el proyecto social socialista emprendido hace 60 años, y EEUU reafirma su intención de derrocar a la Revolución cubana, usando una vez a los exiliados como punta de lanza en su empeño.Solidaridad internacionalEn medio de todo este entramado político, la comunidad internacional mantiene su solidaridad con la isla, refrendada en la última reunión de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), efectuada en México el pasado 24 de julio, y donde el presidente anfitrión, Andrés Manuel López Obrador, resaltó la resistencia de Cuba ante los intentos desestabilizadores de EEUU.En sus palabras el presidente mexicano reconoció que Cuba, es "el país que durante más de medio siglo ha hecho valer su independencia, enfrentando políticamente a los Estados Unidos; podemos estar de acuerdo o no con la Revolución cubana, pero al haber resistido 62 años sin sometimiento, es toda una hazaña".López Obrador propuso que Cuba "merece ser declarada patrimonio de la humanidad" y la calificó como una "nueva Numancia por su ejemplo de resistencia".

