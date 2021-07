https://mundo.sputniknews.com/20210727/una-nina-de-13-anos-gana-20000-dolares-por-conseguir-un-inusual-dorito--1114515611.html

Una niña de 13 años gana 20.000 dólares por conseguir un inusual Dorito

Una niña de 13 años gana 20.000 dólares por conseguir un inusual Dorito

Hay personas que nacen con suerte y hasta comiendo pueden ganar dinero. El caso de esta niña australiana de 13 años es un claro ejemplo de esto. Su ingenio la... 27.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-27T04:26+0000

2021-07-27T04:26+0000

2021-07-27T04:28+0000

insólito

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1b/1114515769_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_65afcff09c16939da03c99e7eb5669b2.jpg

Rylee Stuart, de 13 años, decidió publicar en la red social TikTok un hallazgo que la tomó por sorpresa: un Dorito inflado, en lugar de la clásica tortilla plana a la que estamos acostumbrados.El video del hallazgo ganó popularidad en poco tiempo y ya tiene más de 4 millones de visualizaciones. "¡He encontrado un Dorito inflado! ¿Tiene valor o debería simplemente comérmelo?", preguntó la joven australiana en el video.Fue allí, tras leer en los comentarios que muchos querían adquirir el Dorito mágico, que decidió subastar la tortilla inflada en eBay, donde le ofrecieron hasta 100.000 dólares por él.No obstante, la adolescente no tenía como objetivo recaudar dinero, simplemente buscaba llevar a cabo una especie de experimento, por lo que quitó el anuncio y tomó la decisión de no venderlo.Sin embargo, la suerte no abandonó a Rylee, quien fue recompensada nada más y nada menos que por la propia compañía, que quiso premiar la "audacia y el espíritu emprendedor" de la joven, además de su "creatividad y amor por los Doritos". Esta audacia la hizo merecedora de 20.000 dólares.Menos mal la joven no llegó a morderlo, aunque, según sus propias palabras, estuvo cerca de hacerlo. "Estaba a punto de comerlo, y pensé que era mejor guardarlo para más tarde", señaló Rylee a los medios locales.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

insólito