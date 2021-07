https://mundo.sputniknews.com/20210727/tengo-ganas-de-llorar-prohiben-a-un-nadador-ruso-usar-una-mascarilla-de-gato-1114534694.html

"Tengo ganas de llorar": prohíben a un nadador ruso usar una mascarilla de gato

El ganador de un oro olímpico en natación Evgueni Rílov se enfrentó a una restricción poco usual en la ceremonia de entrega de medallas. Los anfitriones le... 27.07.2021, Sputnik Mundo

"Tengo ganas de llorar. No me dejaron llevar una mascarilla de gatito. Solo me dijeron: Lo sentimos pero está prohibido. Bueno, no voy a discutir con los organizadores de las Olimpíadas", declaró en una entrevista con el portal Sports.El joven es un gran amante de los gatos y tiene, de hecho, tres felinos en casa. Fue su novia quien le regaló la graciosa mascarilla.Rílov batió un récord en los JJOO: le dio a su país el primer oro en natación en 25 años. Otro nadador ruso, Kliment Kolésnikov, se llevó la plata.Hasta el momento, el Comité Olímpico Ruso ocupa el cuarto peldaño del medallero, con siete oros, siete platas y cuatro bronces, solo por detrás de Japón (10-3-5), EEUU (9-8-8) y China (9-5-7).

