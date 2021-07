https://mundo.sputniknews.com/20210727/quien-es-grisell-perez-el-caso-de-la-abogada-de-ddhh-desaparecida-que-conmociona-a-mexico-1114551490.html

¿Quién es Grisell Pérez? El caso de la abogada de DDHH desaparecida que conmociona a México

¿Quién es Grisell Pérez? El caso de la abogada de DDHH desaparecida que conmociona a México

Desde hace cuatro meses, Grisell Pérez Rivera, una abogada de 38 años, está desaparecida en la gran metrópoli mexicana. Defensora de los derechos de las... 27.07.2021

2021-07-27T23:47+0000

2021-07-27T23:47+0000

2021-07-27T23:50+0000

Antes de cumplirse un mes de su desaparición, su madre, Concepción Rivera, llegó a la casa de su hija en Tlalmanalco y encontró a una cuadrilla de construcción en el lugar, que había sido completamente demolido.Tras discutir con los trabajadores, buscó a una patrulla con la que regresar a la casa de su hija y denunció el despojo sufrido en medio de la desaparición de Grisell. Aunque la policía municipal la acompañó al lugar, no procedió más que de palabra contra las personas allí presentes, que se fugaron en cuanto pudieron, dejando atrás las herramientas que estaban utilizando.En la segunda quincena de abril, la Comisión de Búsqueda del Estado de México, a cargo de Sol Salgado —quien participó de la diligencia—, halló que todas las pertenencias de Grisell, su ropa, sus títulos enmarcados, hasta su colchón, habían sido enterrados como relleno del lugar.Tanto la investigación penal del caso como la búsqueda de la abogada están a cargo de las instancias del estado de México. Sin embargo, durante una semana de julio, las autoridades y su madre realizaron un recorrido por la zona céntrica de la capital, donde Grisell solía frecuentar y trabajar. Sputnik los acompañó uno de los días de este recorrido.Ciudad de MéxicoA las nueve de la mañana era la cita para la búsqueda de Grisell en la Ciudad de México, que se realizó entre el 13 y el 16 de julio en barrios populares de la zona céntrica: Garibaldi, Tlatelolco, Doctores, Revolución.El miércoles 14, en el estacionamiento del Centro Cultural Tlatelolco, ubicado en la esquina que hace el Eje Central con la Avenida Ricardo Flores Magón, a metros de las ruinas de la antigua ciudad prehispánica y dónde tuvo lugar la represión al movimiento estudiantil de 1968, destacan las camionetas de la Guardia Nacional que funcionan como seguridad y escoltas para la búsqueda.El grupo se dividió en tres, con funcionarios de las Comisiones de búsqueda de la Ciudad de México, del estado de México y también de la Nacional. El equipo a cargo de Sol Salgado fue pegando sus carteles de búsqueda en torno al Jardín Santiago Tlatelolco, mientras algunas personas hacían ejercicio.El cartel que enseña el rostro sonriente de Grisell ofrece una recompensa de hasta 300.000 pesos mexicanos (15.000 dólares) a quien aporte información útil para encontrarla.Además de este, los funcionarios que participaron de la diligencia pegaron carteles de otras personas desaparecidas en la capital: Karina Domínguez Morales, desaparecida en el Chopo desde el 28 de julio de 2019. Braulio Basilio Caballero, de 13 años, quien fue desaparecido el 28 de setiembre de 2016 en el paradero del metro Pantitlán, y de Felipe de Jesús Olvera Martínez, de 17 años. Fue el 3 de marzo de 2019 cuando su madre lo vio por última vez.Ese año 2019 —cuando ocurrieron dos de los tres casos mencionados— fue movido y movilizador para Grisell Rivera, quien se presentaba públicamente usando el apellido de su madre. El 22 de febrero promovió y participó del 1er foro de víctimas de lesa humanidad en el Senado de la República, donde hizo hincapié en la relevancia que el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como el Acuerdo de Escazú, tiene para los casos de violencia en México.Para el 8 de marzo, el proceso colectivo de denuncia sobre la violencia feminicida llegó a un momento culmine a los pocos meses de asumido el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con la instalación de una Antimonumenta contra los feminicidios, que fue ubicada sobre la Avenida Juárez, frente a la entrada principal del Palacio de Bellas Artes, unas de las principales atracciones turísticas de la zona central de la capital. Para fines de marzo de 2019, Grisell se había instalado entre carpas y lonas, con un plantón contra los feminicidios en las puertas de Palacio Nacional. Intentó, a finales de abril de 2019, entregarle en mano a López Obrador una carta para que atendiera la situación de la violencia, por medio de un canal con su secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.Grisell lo mencionó así en una entrevista que dio a El Heraldo: "Yo me he tenido que atravesar al carro de Andrés Manuel López Obrador, le he pedido una cita con la secretaria de Gobernación para coadyuvar con la emergencia nacional que es el feminicidio, (…) tenemos mucho que exigir porque las cifras de feminicidio a partir de estos poquitos días de Gobierno, han aumentado".Durante su estancia en el primer plantón contra el feminicidio en Palacio Nacional (en julio de 2020 hubo otro, que fue protagonizado por madres de víctimas como la de Diana Velázquez Florencio),Grisell participó en un Foro en la cámara de Diputados, realizado a instancias suyas el 11 de abril de 2019, y relató allí cómo era constante recibir insultos misóginos de anónimos que pasaban por el sitio, que la enviaban a "volver a la cocina" para que no estuviese ahí, molestando.No fue lo único que dijo entonces y sus palabras fueron contundentes: "El tema es prioritario y requerimos tomarlo como emergencia nacional, los feminicidios son una cuestión de salud pública. No las están matando en su casa ni les están dando un debido sepelio, las están descuartizando, degollando, aventando a los ríos, las están dejando en la calle violadas. Es una cuestión de la salud pública, de seguridad nacional, de justicia social".Estado de MéxicoOriginaria de ciudad Nezahualcóyotl, su trayectoria personal y profesional transcurrieron entre la Ciudad y el estado de México, por eso también, la búsqueda se hizo en ambas entidades.En el año 2014, tras recibir el terreno como una donación, Grisell fundó la Cabaña de la Sabiduría, un albergue en Tlalmanalco, Estado de México en el que recibía tanto a las víctimas de la violencia machista como institucional. Así, el sitio tenía las puertas abiertas para mujeres desamparadas como para personas sin hogar que sobrevivían en la calle.Parte del recorrido de la búsqueda en la Ciudad de México se hizo teniendo en cuenta esa labor: su familia y las Comisiones de búsqueda repartieron su foto en los entornos de comedores gratuitos, buscando pistas sobre su paradero.Días antes, el 7 de julio, este mismo trabajo se realizó en Tlalmanalco, lugar donde se tuvo noticia del último paradero de la defensora: en la cabaña. En su casa, derrumbada sin permiso y bajo condiciones que siguen sin aclararse, cuelgan los carteles de suspensión de la obra y la foto de su rostro en el cartel de búsqueda."Mi hija es abogada y tiene su asociación de la Cabaña de la Sabiduría en Tlalmanalco, allí ayudaba a personas en situación de calle, pero también estuvo en un paro sola, esperando en la puerta esperando en Palacio Nacional al presidente López Obrador. Le pedía justicia para las víctimas, que escuchara a las mamás de las víctimas, eso era lo que ella pedía", dijo su madre en diálogo con Sputnik, durante el recorrido.Concepción Rivera explicó que no puede descartarse que el motivo de la desaparición forzosa de su hija esté vinculado a su labor social y política: "hay que esperar a la investigación, ahora se le va a dar al (agente del) Ministerio Público el trabajo que se está haciendo aquí, para que él siga y de resultados", apuntó su madre.Concepción es representada por Malú Andrade, también activista social, quien comentó a Sputnik que la investigación está a cargo de la Fiscalía del Estado de México, sin dar mayor detalle al respecto.Por su parte, la Red de Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas facilitó el enlace de la familia y su representación con el Comité de Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas. El organismo internacional respondió intimando al Estado mexicano a entablar acciones urgentes para la localización de Grisell, particularmente que se garantice el debido proceso en la investigación de su paradero y que se aclare el motivo por el que lleva más de 120 días desaparecida. Tanto Amnistía Internacional como el Centro por la Justicia y el Derecho internacional (Cejil) han emitido comunicados públicos exigiendo a las autoridades su localización con vida.Según pudo saber Sputnik, las autoridades mexicanas ya respondieron a la comunicación enviada por la oficina de las Naciones Unidas en México, y también entablaron una mesa especial de trabajo en torno al caso, dada la repercusión que tiene la desaparición forzosa de una defensora de derechos humanos en la gran metrópoli del país.

