Pedro Castillo, el izquierdista 'outsider' que asume la presidencia de Perú

LIMA (Sputnik) — A una semana de los comicios de primera vuelta, Pedro Castillo, presidente electo de Perú y que postuló por Perú Libre (izquierda), aparecía... 27.07.2021

2021-07-27T19:37+0000

2021-07-27T19:37+0000

2021-07-27T19:37+0000

pedro castillo

elecciones generales en perú (2021)

américa latina

perú

Este es el caso más claro de un outsider que ha habido en la historia peruana. En segunda vuelta, el sorprendente candidato se midió con Keiko Fujimori, de Fuerza Popular (derecha), quien ya tenía dos balotajes en su haber, siendo derrotada en ambos.Un poco por el gran arrastre que logró en los sectores rurales del país, y otro tanto por las grandes resistencias ciudadanas que tiene su rival, una política envuelta en acusaciones de corrupción dentro del caso Lava Jato, Castillo alcanzó una victoria ajustada (su ventaja fue de 44.263 votos) y el 19 de julio fue proclamado presidente electo para el periodo 2021-2026.El 28 de julio, Pedro Castillo asume como nuevo presidente de Perú.Extremo y moderadoRespecto a cómo se ha mostrado frente a la ciudadanía, al presidente electo se le puede dividir en dos: el Castillo de la primera vuelta y el Castillo de la segunda vuelta.Durante la campaña de primera vuelta, el izquierdista anunció un plan de gobierno de corte estatista, con expropiaciones de empresas y nacionalización de recursos naturales; algo que se esperaba de Perú Libre, un partido autodenominado como "socialista, marxista-leninista".Sin embargo, durante la campaña de segunda vuelta, Castillo tuvo que moderar su discurso a fin de convencer a un buen sector del electorado que, si bien considera que el actual modelo neoliberal requiere de reformas, tampoco desea un gobierno al estilo del llamado "socialismo del siglo XXI".Una vez ya proclamado, Castillo ha rechazado ser "comunista", reafirmando el discurso de su campaña para el balotaje, aunque dejando la intención de instaurar una asamblea constituyente para cambiar la Constitución de 1993 como uno de los pocos objetivos invariables durante toda su carrera al poder.Asimismo, a través de su asesor en Economía, Pedro Francke, ha indicado que las expropiaciones y el control de precios están fuera de su plan de gobierno, además de afirmar que, más allá de un rol redistributivo más fuerte de la riqueza por parte del Estado, se va a respetar e incentivar la inversión privada.Un provinciano al poderCastillo es un profesor de escuela, nacido y con residencia en la provincia de Chota, en el departamento andino de Cajamarca (sur). Ha tenido actividad sindical en favor del magisterio durante buena parte de su vida y en política tiene muy poca experiencia: salvo por una pequeña aventura tentando sin éxito la municipalidad de su distrito en 2002, por el partido Perú Posible (centroizquierda), su trayectoria no comporta más hechos o acciones.Por otro lado, con un apoyo mayoritario en las provincias, el mandato de Castillo se puede entender como un quiebre en la hegemonía de Lima, la capital, pues hasta su elección todos los presidentes han sido residentes limeños y con alta aprobación en una urbe que concentra a un tercio de la población peruana.Por el momento, el presidente electo aún no define a los miembros de su gabinete ministerial, lo que mantiene dudas sobre si, más allá de sus palabras y promesas, su gestión efectiva será la de una izquierda moderada o una radical.Por otro lado, Castillo no goza de mayoría en el Congreso, algo que podría representar un obstáculo en su gobierno considerando los enfrentamientos graves que han tenido el Ejecutivo y el Legislativo durante los últimos cinco años en Perú.Con un 50% de la ciudadanía manifestando tener sentimientos positivos (esperanza y confianza) frente a Castillo, según un sondeo del Instituto de Estudios Peruanos, publicado el 25 de julio, el presidente arranca su gestión con la otra mitad del país no convencida de su elección.Será cuestión de tiempo el ver si el izquierdista sabe ganarse los favores de los peruanos, así como si tendrá la habilidad para tender puentes con el Legislativo que le permitan lograr gobernabilidad sobre el país.

