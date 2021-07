https://mundo.sputniknews.com/20210727/malvinas-no-existe-tuits-de-una-candidata-argentina-la-dejan-al-borde-de-la-renuncia-1114545594.html

"Las Malvinas no existen": tuits de una candidata argentina la dejan al borde de la renuncia

Una denuncia por plagio en un trabajo académico, señalamientos por comentarios antisemitas en redes sociales y ahora críticas por negar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas parecen haber sido suficientes para colocar a la candidata a diputada por el macrismo Sabrina Ajmechet al borde de tener que dejar su postulación sin efecto.El currículum de Ajmechet atestigua que es licenciada en Ciencia Política y doctora en Historia y que se desempeña como docente de Pensamiento Político Argentina en la estatal Universidad de Buenos Aires (UBA). Gran parte de su producción académica se ha centrado en desentrañar diferentes aspectos del peronismo y su relación con los medios de comunicación.Fuera de las aulas, ganó notoriedad como directora académica de la organización de derechos humanos Cadal y como vicepresidenta del Club Político Argentino (CPA), un think tank de analistas políticos críticos con el kirchnerismo.Esas posturas fueron las que acercaron a la joven profesional a Patricia Bullrich, presidenta del partido de derecha Pro —cuya cabeza política es expresidente Mauricio Macri (2015-2019)— hasta producir su incorporación formal como precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, de cara a las elecciones legislativas que Argentina celebrará el 14 de noviembre de 2021."Sabrina es una de las intelectuales de esta nueva generación que está buscando un cambio hacia la libertad y hacia la república", dijo Bullrich en un vídeo difundido en sus redes sociales el 20 de julio en el que presentó a la académica como incorporación de Juntos por el Cambio.En el mismo vídeo, la politóloga aceptó la invitación afirmando que los argentinos se encuentran "en un momento en el que realmente tenemos la oportunidad de hacer de Argentina el país en el que queremos vivir, en el que queremos que nuestros hijos vivan".El ímpetu con que Ajmechet dio su primer paso hacia la política se vio frenado por varias polémicas al hilo protagonizadas por la académica. La primera, la revelación de que su carrera académica estaba manchada por un presunto plagio denunciado en 2014 por dos historiadoras, Silvana Palermo y Adriana Valobra. Según recogió el diario argentino Página 12, las denunciantes indicaron que Ajmechet había utilizado fragmentos de artículos suyos en un escrito sobre la ley de sufragio femenino de 1947.El artículo había sido originalmente publicado en la revista de historia política PolHis pero sus directoras, luego de considerar válida la denuncia y concluir que Ajmechet "utilizó reiteradamente como propias algunas de las formulaciones sin dar cuenta explícita de su procedencia", decidió quitar el artículo.Otra polémica salpicó a la candidata de Bullrich cuando el abogado y analista financiero Carlos Maslatón reflotó un tuit que Ajmechet publicó el 19 de marzo de 2013 con la frase "Haga patria, mate un judío".El descubrimiento de Maslatón se viralizó rápidamente y obligó a Ajmechet a dar una respuesta, acusando al abogado liberal de promover un "carpetazo" en su contra y apelando los orígenes judíos en su familia.La politóloga sostuvo además que aquella publicación tenía un tono irónico vinculado con una noticia que se había conocido ese mismo día, acerca de una funcionaria pública de la provincia de Entre Ríos que había colocado esta frase en recibos de servicios públicos.¿Qué dijo la candidata de Bullrich sobre las Islas Malvinas?Maslatón no cejó en su tarea y en los días siguientes reflotó otras publicaciones polémicas de la candidata a diputada. Así fue que aparecieron en Twitter capturas de tuits de la analista en las que criticaba el reclamo de soberanía que Argentina mantiene sobre las Islas Malvinas, ocupadas por el Reino Unido.En uno de los tuits, de 2012, Ajmechet afirmaba que "las Malvinas no existen" y que "las Islas Falkland son de los kelpers".También en 2012, la ahora candidata había ironizado con el tema: "Quiero que las Malvinas sean parte del país en el que crezca mi hija. ¿Cuáles son los requisitos para mudarse permanently (permanentemente en inglés) a Londres?".Otro tuit, en 2015, planteaba que "la creencia de que las Malvinas son argentinas es irracional, es sentimental". Enseguida, Ajmechet acotó que "los datos históricos no ayudan a creer eso".La difusión de las opiniones de la candidata sobre la cuestión Malvinas indignaron a excombatientes y referentes del reclamo argentino. "Entrega de soberanía en detrimento del interés de los 44 millones de argentinos", escribió Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos del Centro de Excombatientes Cecim La Plata.Daniel Filmus, secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería argentina, calificó las posturas de Ajmechet como una "vergüenza"."Después de que propusieron cambiar Malvinas por vacunas, Cambiemos pone una candidata que desconoce la historia y la Constitución. Dice que las Malvinas no son argentinas", apuntó.El jerarca argentino consignó también un artículo del sitio web estadounidense Opera News en el que recogen la opinión de Ajmechet sobre Malvinas y la mencionan como futura congresista. "Mientras que en Argentina despierta enorme preocupación que una candidata desconozca la Constitución Nacional y el sentimiento de los argentinos respecto de nuestra soberanía en Malvinas, parece que quienes defienden los intereses colonialistas sí quieren que sea elegida diputada", respondió.Gustavo Melella, gobernador de la austral provincia de Tierra del Fuego —que incluye a las Malvinas dentro de su territorio— solicitó públicamente la alianza Juntos por el Cambio retire el nombre de Ajmechet de su lista de candidatos.Consultado por la agencia Télam, Melella recordó que el reclamo de soberanía sobre Malvinas está en la propia Constitución argentina por lo que, de resultar electa, Ajmechet "no puede jurar por una Constitución que no va a cumplir".Luego del escándalo, medios argentinos consignaron que la posibilidad de retirar la candidatura de la analista política se discutía en la interna del macrismo porteño.

