La Fiscalía española se opone a la extradición a Rusia del doctor Evgeny Blum

MADRID (Sputnik) — La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España manifestó este martes su rechazo a la extradición a Rusia del doctor Evgeny Blum, reclamado... 27.07.2021, Sputnik Mundo

Maria Komissarova recurrió a los servicios del doctor Blum, que tiene una clínica especializada en rehabilitación en el municipio de Marbella (en la provincia española de Málaga) tras quedar parapléjica como consecuencia de un traumatismo sufrido durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi en el año 2014.Según su relato, Blum la persuadió de que se sometiera a un curso que llegó a costarle 29 millones de rublos (más de 333.000 euros al cambio actual) sin ofrecer ningún resultado positivo.En octubre de 2018 la esquiadora presentó una demanda contra la clínica de Blum en España, donde recibió tratamiento hasta 2016. Los juzgados españoles archivaron el caso al no ver indicios de delito.Posteriormente, la deportista recurrió también a la justicia de su país y Evgeny Blum fue detenido en febrero de 2021 después de que el Comité de Investigación de Rusia pidiera su extradición para ser juzgado por un posible delito de estafa.Como ya hizo en un escrito presentado el pasado 28 de junio, durante la vista oral celebrada este martes la Fiscalía se opuso a su envío.Según los argumentos de la Fiscalía, el tratamiento se acordó entre ambas partes y la deportista pagó el dinero pactado previamente, por lo que los hechos no pueden ser calificados como una estafa.Del mismo modo la Fiscalía recordó que los hechos se produjeron en Marbella y por lo tanto "hay una territoriedad positiva doble por la que España también puede enjuiciar esos hechos", lo que a su modo de ver es "causa de denegación".Además, la representante del Ministerio Público subrayó que los juzgados españoles ya rechazaron enjuiciar a Blum al entender que no hubo un delito de estafa porque "la gravedad de la lesión hacía perceptible para cualquier persona que no había posibilidad de sanación".

