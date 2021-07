https://mundo.sputniknews.com/20210727/el-primer-ministro-de-haiti-cumple-una-semana-en-el-cargo-en-medio-de-cuestionamientos-1114543254.html

El primer ministro de Haití cumple una semana en el cargo en medio de cuestionamientos

PUERTO PRÍNCIPE (Sputnik) — Una semana después de la instauración de un nuevo Gobierno en Haití, persisten los cuestionamientos de sectores políticos y de la... 27.07.2021, Sputnik Mundo

"Ariel Henry, como su predecesor Claude Joseph, son la punta de lanza de un proyecto internacional sin pies ni cabeza que no podrá resolver los problemas de Haití", dijo a Sputnik Jean Henold Buteau, integrante de la Alternativa Socialista (izquierda).El neurocirujano juró el pasado 20 de julio frente a un Gobierno sin presidente, con al menos cuatro titulares de la aministración de Joseph Jouthe (2020-2021), y del cual se distanciaron varios de sus aliados políticos como los partidos Organización del Pueblo en Lucha (centro izquierda) y Fusión de los Socialdemócratas (centro izquierda).Otras estructuras como el Sector Democrático y Popular (coalición de partidos, centro), integrado por varias plataformas políticas y sociales, insistieron en que no reconocerán ni cooperarán con ningún Gobierno sin el establecimiento de un consenso amplio y un acuerdo político.Para los impulsadores de las masivas manifestaciones de 2019, la ausencia de un acuerdo compromete cualquier iniciativa de recuperación y gestión institucional posterior al presidente Jovenel Moise, asesinado en su residencia el pasado 7 de julio.En esta misma línea reacciona Youri Latortue, expresidente de la Asamblea Nacional (Parlamento), y líder del partido Haití en Acción (derecha), para quien el gabinete de Henry es una continuidad del "régimen" Tet Kale (derecha), el partido gobernante del país en la última década.Buteau quien participó en las recientes conferencias nacionales, insistió a Sputnik, que la única solución realmente viable para salir de la crisis tiene que partir de los haitianos, y no puede ser importada.El magnicidio dejó un vacío institucional en Haití, que ya carecía de Parlamento desde enero de 2020, y recientemente perdió al presidente de un ya irregular sistema judicial, por complicaciones de COVID-19."Nosotros no estamos proponiendo tomar el poder, sino dotar al país de dirigentes legítimos, tampoco los tenía antes [del magnicidio] pero por lo menos había alguien que tenía el poder efectivo. En este momento no es el caso", subrayó.Este 27 de julio Henry cumplió una semana en el cargo, y aunque prometió restablecer el diálogo con las diferentes fuerzas políticas, el Gobierno aún no divulgó avances concretos de esas negociaciones.En lo que sí insistió el primer ministro es en la organización de sufragios "justos, democráticos y transparentes", otro proceso objeto de críticas por la presunta ilegalidad del Consejo Electoral Provisional y el recrudecimiento de la espiral de violencia.

