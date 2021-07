https://mundo.sputniknews.com/20210727/el-presidente-de-mexico-revela-que-su-hijo-menor-se-contagio-de-covid-19-1114537076.html

El presidente de México revela que su hijo menor se contagió de COVID-19

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, revela que su hijo menor de 14 años se contagió de COVID-19 "hace poco", sin... 27.07.2021, Sputnik Mundo

américa latina

pandemia de coronavirus

covid-19

méxico

andrés manuel lópez obrador

"Voy a dar un dato, se contagió Jesús Ernesto, mi hijo, hace poco, y estuvimos conviviendo porque no se sabía, porque a los adolescentes no les pega fuerte [la enfermedad] y yo ya estoy vacunado, no tuve problemas, ni la mamá", Beatriz Gutiérrez Muller, relató el gobernante.En las últimas semanas, en México comenzó una tercera ola de contagios que afecta sobre todo a personas jóvenes.López Obrador agregó que "no le va a gustar a Beatriz", su esposa, la revelación de la enfermedad de su hijo.Recordó que él y su esposa "nos vacunamos con [la vacuna] AstraZeneca, entonces, esa es una prueba que la vacuna ayuda y protege", puntualizó. Sin embargo, no dio precisiones acerca de si tanto él como su esposa se realizaron test de antígenos luego de conocer el positivo de su hijo.López Obrador se contagió de COVID-19 el 22 de enero del año pasado y recibió la segunda dosis de AstraZeneca el 15 de junio.Las autoridades sanitarias afirman que los jóvenes y adolescentes no presentan síntomas graves ni requieren hospitalización como es el caso de los adultos mayores, más vulnerables por la morbilidades asociadas como diabetes e hipertensión.La mortalidad por COVID-19 en México ha descendido a 2% y la letalidad es de 1,9%.

méxico

