El coronavirus obliga a México a volver a enterrar un túnel azteca

Un equipo de arqueólogos mexicanos se ve obligado a enterrar los inusuales e importantes restos de una construcción del siglo XVII hallados a las afueras de... 27.07.2021, Sputnik Mundo

ciencia

méxico

aztecas

arqueología

ciudad de méxico

Se trata de un túnel-compuerta construido por los conquistadores españoles en el que fueron empleados elementos aztecas. Una fusión de la arquitectura azteca y romana que vio la luz en 2019.Está situado en el Albarracón de Ecatepec, conocido en tiempos de la conquista como Calzada de San Cristóbal. Es de 8,40 metros de largo y, a pesar de haberse diseñado en arco de medio punto—una técnica romana—, presenta 11 imágenes prehispánicas —entre petroglifos y relieves estucados— dispuestas en sus costados, publica el Instituto Nacional de Antropología e Historia.Frenar las inundacionesCuando los conquistadores españoles llegaron a la capital del imperio azteca en 1521, destruyeron los diques de contención de agua construidos por los mexicas para protegerse, pues no sabían que cada 30 o 40 años la azotaban grandes inundaciones. En 1604 llegaron las primeras, que acabaron anegando la capital novohispánica.En el siglo XVII se inició la construcción de su sustituto, la Calzada de San Cristóbal. Un dique de cuatro kilómetros para regular las aguas que entraban de los lagos Xaltocan y Zumpango al de Texcoco y evitar las constantes inundaciones en la entonces capital del virreinato novohispánico, y el túnel era parte de la construcción.Arte-fusión"Un objetivo de nuestro proyecto era conocer el sistema constructivo de la calzada, lo que nos ha permitido probar que no posee métodos prehispánicos, sino arcos de medio punto y dovelas de andesita, argamasas de cal y arena, y un piso en la parte superior, con líneas maestras de piedra y sillares. Todo es influencia romana y española", explicó en 2019 Raúl García, coordinador del proyecto de salvamento arqueológico y puesta en valor del Albarradón de Ecatepec.El descubrimiento tuvo lugar durante las obras de la Línea 4 del Mexibús, que se construye siguiendo el dique. Los planes del INAH contemplaban dejar la sección del túnel abierto a los usuarios del parque de las inmediaciones para que los mexicanos pudiesen contemplar un patrimonio que "es de todos", recuerdan los arqueólogos. Pero la pandemia ha obligado a que no vuelva a ver la luz.

méxico

ciudad de méxico

méxico, aztecas, arqueología, ciudad de méxico