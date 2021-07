Daniela Darquea, la joven golfista ecuatoriana que sueña con el oro olímpico

"Cuando era pequeñita y me empezó a gustar el golf nunca creí que iba a llegar tan lejos esta pasión. El golf es mi amigo; ha estado en las buenas y en las malas; me ha motivado a superarme como persona, me ha mantenido con disciplina. Me llena de orgullo representar a Ecuador en estas olimpiadas y ser una de las pocas latinas en Tokio. Me emociona mucho partir a las Olimpiadas", comenta Darquea en entrevista con Sputnik.