Compromiso social y viajes espaciales en los nuevos billetes de Perú

Compromiso social y viajes espaciales en los nuevos billetes de Perú

En el contexto de su Bicentenario, Perú lanzó nuevos billetes que combinan homenajes a artistas y científicos del siglo XX con animales y flores autóctonas... 27.07.2021

2021-07-27T15:40+0000

2021-07-27T15:40+0000

2021-07-27T15:40+0000

américa latina

perú

billetes

sol

dinero

A propósito del Bicentenario del Perú, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) lanzó una novedosa serie de billetes que colocará en los papeles de 10, 20, 50, 100 y 200 soles a una curiosa combinación entre personajes de la cultura y la ciencia del siglo XX junto con animales y flores autóctonas del Perú.Los primeros en entrar en circulación serán los nuevos billetes de 10 y de 100 soles, que de acuerdo al tipo de cambio actual tienen un valor de 2,56 y 25,6 dólares estadounidenses respectivamente. Ambos estarán impresos en algodón y con nuevas medidas de seguridad.El nuevo billete de 10 soles será de color verde y tendrá en el anverso la imagen de María Isabel Granda y Larco, una célebre compositora peruana que vivió entre 1920 y 1983 y que fue mundialmente conocida como Chabuca Granda.Si bien nació en el departamento de Apurímac, Granda se mudó a Lima desde pequeña junto a su familia. La capital peruana sería una inspiración clave en los primeros años de carrera, en la que transitaría desde los valses criollos hacia los ritmos típicos de la colectividad afroperuana.Hasta la actualidad, Chabuca es reconocida no solo por su música sino por el compromiso social mostrado en su lírica, con referencias a la Revolución Cubana y otros movimientos de izquierda existentes en la Lima de los años sesenta.Granda también fue un ejemplo de mujer independiente en una época en la que esto no era común. Eligió con libertad su rumbo artístico y le cantó a sectores desfavorecidos de la sociedad peruana a pesar de haber nacido en el seno de una familia burguesa.La imagen de la cantante es complementada, en el otro lado del billete, por la de una vicuña, animal típico de la fauna peruana, y la Flor de Amancaes, también característica del territorio.El nuevo billete de 100 soles, en tanto, tendrá como figura central a Pedro Paulet, un ingeniero peruano que vivió entre 1874 y 1945 y que es considero como un precursor y pionero de la industria aeroespacial.Si bien era ingeniero químico de profesión, Paulet tenía profundos conocimientos también en arquitectura, economía y hasta diplomacia. Estudió en la Soborna de Francia y fue en París donde, entre 1895 y 1897, inventó el primer motor cohete de combustible líquido, utilizando materiales como el nitrógeno y benceno.Lastimosamente, el peruano debió interrumpir sus experimentos en París debido a que fue denunciado por sus vecinos, que pensaban que confeccionaba aparatos explosivos para los anarquistas.Su invento, entonces, pasó inadvertido hasta finales de la década del 1920, cuando trascendieron teorías del alemán Hermann Oberth y el austríaco Max Valier para desarrollar motores cohetes propulsados por líquidos. Al ver esas ideas en la prensa peruana, Paulet dirigió una carta para recordar que él había experimentado con lo mismo décadas antes. Finalmente, su mérito fue reconocido por los europeos.En el reverso del billete de 100 soles, aparece un Colibrí Cola de Espátula y una orquídea Phragmipedium kovachii, también características de la fauna y la flora peruana.¿Qué figuras aparecerán en los billetes de 20, 50 y 200 soles?Además de los billetes que homenajean a Chabuca Granda y a Pedro Paulet, el BCRP lanzará otros tres nuevos billetes de 20, 50 y 200 soles.Si bien todavía no comenzarán a circular, ya se conoce que el billete de 20 soles tendrá la imagen de José María Arguedas, prolífico escritor peruano del siglo XX, recordado por obras como la novela Los ríos profundos, editada en 1958, o Todas las sangres, editado en 1964, un extenso trabajo que buscó representar los peligros de la desaparición de la cultura andina en Perú. Aquella novela fue duramente criticada y empujó al escritor a una depresión que se extendería hasta su suicidio en 1969.Del otro lado de Arguedas, el billete de 20 soles tendrá un cóndor y la Flor de la Cantuta.Los billetes de 50 y 200 soles tendrán, en tanto, a dos mujeres destacadas. En el 50 soles estará María Rostworowski, reconocida historiadora que vivió entre 1915 y 2016 y cuyo trabajo fue crucial para la caracterización de las culturas prehispánicas del territorio peruano. En el billete de 200, en tanto, la homenajeada es Tilsa Tsuchiya, que vivió entre 1928 y 1984 y es considerada una de las exponentes más importantes de la pintura peruana.El billete de Rostworowski se complementará con un jaguar y la flor Puya Raimondi; el de Tilsa Tsuchiya tendrá en el anverso la imagen del ave conocida como Gallito de las Rocas y la flor Bella Abanquina.

