Canciller Arreaza critica título de refugiado otorgado a boxeador olímpico venezolano

CARACAS (Sputnik) — El canciller venezolano, Jorge Arreaza, indicó que el boxeador de ese país, Eldric Sella, quien participó en los Juegos Olímpicos de Tokio... 27.07.2021, Sputnik Mundo

"Esto ocurre cuando ACNUR actúa por intereses políticos, sin rigor. Eldric Sella no es refugiado, nadie lo persigue. Puede volver a casa cuando quiera. Migró a Trinidad (y Tobago) y no le podía ser otorgado un estatus para el que no aplica. Acnur lo utilizó ideológicamente contra Venezuela", indicó Arreaza a través de la red social Twitter.Arreaza hizo referencia a la información difundida en los medios, la cual señala que Trinidad y Tobago negó la posibilidad de que el boxeador entre nuevamente a ese país, donde vivía desde 2018. En una entrevista al medio digital VPI, Edward Sella, padre del boxeador, dijo que no pueden regresar a Trinidad y Tobago debido a que sus pasaportes se vencieron, por lo que ese país no puede otorgarles una visa.El deportista viajó a Tokio con una visa que le tramitó Acnur, pese a tener el pasaporte vencido.Según Sella, Acnur estaría buscando un país que reciba al boxeador y sus familiares.El boxeador debutó en los Juegos Olímpicos el 26 de julio, y fue eliminado en la ronda preliminar por el dominicano Euri Cedeño.De acuerdo con Acnur y la Organización Internacional para las Migraciones, hasta la fecha 5,6 millones de personas han abandonado el país, lo que califican como una de las crisis de desplazamiento externo más grandes del mundo.Sin embargo, Arreaza ha denunciado que algunos gobiernos usan a migrantes venezolanos para pedir fondos y atacar a su país.

