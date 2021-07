https://mundo.sputniknews.com/20210727/brasil-suspende-permiso-para-importar-vacunas-covaxin-contra-el-covid-19-1114531423.html

Brasil suspende permiso para importar vacunas Covaxin contra el COVID-19

Brasil suspende permiso para importar vacunas Covaxin contra el COVID-19

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (Anvisa) informó que suspendió la autorización para importar y usar en Brasil... 27.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-27T14:59+0000

2021-07-27T14:59+0000

2021-07-27T15:06+0000

américa latina

pandemia de coronavirus

anvisa

brasil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1e/1113684496_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1d3f1d1253202fa0a29aced1b2266d7f.jpg

En un comunicado, este órgano regulador estatal informó que decidió "por unanimidad" de sus directores "suspender cautelarmente la autorización excepcional y temporal para la importación y distribución de la vacuna contra el COVID-19 Covaxin, solicitada por el Ministerio de Salud".La decisión se tomó después de que Bharat Biotech informara a Anvisa que la farmacéutica brasileña Precisa Medicamentos ya no tenía permiso para representar al laboratorio indio en Brasil.El lunes 26 de julio la Anvisa también anunció la cancelación del ensayo clínico de la vacuna Covaxin en Brasil, alegando el mismo motivo; que el laboratorio indio ya no contaba con ningún representante brasileño.Las vacunas Covaxin también están en el punto de mira de la las investigaciones de la comisión especial del Senado brasileño que busca aclarar si el Gobierno cometió delitos en la gestión de la pandemia.Según varios testigos, dentro del Ministerio de Salud hubo presiones atípicas para que se firmara el contrato con Precisa, a pesar de que el precio de la vacuna era muy superior al de otras.El presidente Jair Bolsonaro fue informado de esas presuntas irregularidades pero al parecer no tomó ninguna medida al respecto, lo que provocó que la Fiscalía abriera una investigación para aclarar si cometió un delito de prevaricación.

https://mundo.sputniknews.com/20210726/cuestionan-al-ministerio-de-salud-de-brasil-por-interrumpir-vacunacion-contra-el-covid-19-1114510442.html

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

pandemia de coronavirus, anvisa, brasil