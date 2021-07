Un general ruso responsabiliza a Europa de la situación en el campo de refugiados sirio de Al Hol

https://mundo.sputniknews.com/20210726/un-general-ruso-responsabiliza-a-europa-de-la-situacion-en-el-campo-de-refugiados-sirio-de-al-hol-1114481526.html

"La responsabilidad de la situación crítica en el campamento de Al Hol recae también sobre los países europeos que no tomaron ninguna medida drástica para garantizar la repatriación de sus ciudadanos que estaban combatiendo del lado de ISIS [organización terrorista proscrita en Rusia]", dijo.Mizíntsev al mismo tiempo informó que Rusia, cumpliendo el encargo de su presidente, Vladímir Putin, organizó la labor de regreso de Siria de los niños rusos que habitan en los campamentos de desplazados internos que se encuentran en los territorios que las autoridades sirias no controlan.Según el general, las deficientes condiciones de vida y la escasez de medicamentos y víveres en Al Hol, así como la falta de avances en la solución del problema de su regreso provoca un aumento de tensiones sociales.En Siria hay centenares de campamentos de refugiados, los más grandes se encuentran en los territorios que el Gobierno del país no controla. Los más conocidos son Rukbán y Al Hol.Rusia en más de una ocasión instó a Estados Unidos a repatriar a sus ciudadanos, al indicar la grave situación humanitaria que se vive en esos campamentos, saqueados por islamistas radicales. Pero EEUU no hace caso a los llamamientos.

