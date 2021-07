https://mundo.sputniknews.com/20210726/terrorismo-en-colombia-duque-senala-a-venezuela-y-no-asume-responsabilidades-1114506366.html

Terrorismo en Colombia: Duque señala a Venezuela y no asume responsabilidades

Terrorismo en Colombia: Duque señala a Venezuela y no asume responsabilidades

El presidente Iván Duque pidió a EEUU declarar a Venezuela como país promotor del terrorismo, en un contexto de críticas hacia su Gobierno y de amenazas hacia el mandatario por parte de un grupo disidente de la exguerrilla FARC. 'En Órbita' dialogó con la politóloga colombiana Lina Camacho.

2021-07-26T22:00+0000

2021-07-26T22:00+0000

2021-07-26T22:00+0000

en órbita

una facción de las farc retoma la lucha armada

nayib bukele

cultivos

iván duque

frente farabundo martí para la liberación nacional (fmln)

proceso de paz en colombia

fuerzas armadas de colombia

ejército de colombia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1a/1114510156_14:0:626:344_1920x0_80_0_0_7be916b42d78bf4216515e4e736bbbb8.jpg

Terrorismo en Colombia: Duque señala a Venezuela y no asume responsabilidades El presidente Iván Duque pidió a EEUU declarar a Venezuela como país promotor del terrorismo, en un contexto de críticas hacia su Gobierno y de amenazas de un grupo disidente de la exguerrilla FARC. 'En Órbita' dialogó con la politóloga colombiana Lina Camacho.

El llamado del presidente Duque hacia EEUU, de que declare a Venezuela como país promotor del terrorismo, ha generado una oleada de críticas.Los dichos del mandatario llegan horas después de que 'Bloque Magdalena Medio' —facción disidente de la exguerrilla FARC— se adjudicara el ataque del 25 de junio contra el helicóptero en el que viajaba Duque, próximo al aeropuerto de Cúcuta (noreste), donde no hubo heridos.Este grupo reivindicó otros atentados recientes, entre ellos el del 15 de junio contra la Brigada 30 —también en Cúcuta—, con un saldo de más de 40 militares heridos. Y además lanzó nuevas amenazas contra el Presidente.Para la entrevistada, "las medidas del Gobierno para erradicar los cultivos ilícitos en ciertas zonas podrían ser las razones por las que este grupo atentó contra el Presidente".Según Camacho, el episodio compromete el proceso de paz en curso en el país sudamericano. "El Gobierno debe respaldar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de forma concreta y no generarle problemas. Debe proteger a las víctimas de estas disputas territoriales y luchar contra el narcotráfico", afirmó.Sobre las amenazas, Duque sostuvo que se trata de “terroristas que graban videos desde Venezuela". Para la entrevistada, las declaraciones del mandatario y su pedido a Washington "no colaboran en nada" para bajar la tensión política y social en el país."Colombia cayó en el karma de la guerra y de la violencia. Hay una imposibilidad pacifista de nuestros gobernantes. Todo se resuelve a bala, no hay diálogo. Se soluciona mediante el uso de la represión y la fuerza. No hay un llamado a negociar, por ejemplo con el ELN, no hay actitud por parte del Gobierno", indicó la politóloga entrevistada.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— un diálogo con Samuel Ramírez, dirigente del salvadoreño Frente Farabundo Martí (FMLN), sobre la previa a la primera audiencia judicial contra exfuncionarios del primer Gobierno de esta fuerza política, entre 2009 y 2014. Y además las repercusiones en Argentina tras la definición de los precandidatos para las elecciones internas de septiembre (PASO).En Uruguay, En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 8 a 9 horas.

el salvador

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

аудио, una facción de las farc retoma la lucha armada, nayib bukele, cultivos, iván duque, frente farabundo martí para la liberación nacional (fmln), proceso de paz en colombia, fuerzas armadas de colombia, ejército de colombia, ejército de liberación nacional (eln) de colombia, narcotráfico, farc, el salvador, colombia