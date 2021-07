https://mundo.sputniknews.com/20210726/rayssa-leal-la-brasilena-de-13-anos-que-hace-historia-en-el-skate-latinoamericano-1114493286.html

Rayssa Leal, la brasileña de 13 años que hace historia en el skate latinoamericano

La brasileña logró la medalla de plata en el debut del skate como deporte olímpico y se convirtió en la medallista más joven de la historia de Brasil. La... 26.07.2021, Sputnik Mundo

Los Juegos Olímpicos son siempre una oportunidad para la consagración de jóvenes atletas. Pero la final femenina de skateboarding street —una disciplina debutante en Tokio 2020— llevó eso al extremo, ya que el podio quedó conformado por tres menores de edad: dos niñas de 13 años y una adolescente de 18 años.El resultado fue especialmente feliz para las locales, ya que el oro quedó en manos de la japonesa Momiji Nishiya, de 13 años, y el bronce fue para la también nipona Funa Nakayama, de 16 años. Pero los ojos latinoamericanos se centraron en Rayssa Leal, la brasileña de tan solo 13 años que se quedó con la presea plateada y que por poco no finalizó en la primera posición.En su debut olímpico absoluto —no solo porque el skateboarding no era deporte olímpico sino porque en Río 2016 tan solo tenía ocho años— Leal obtuvo un puntaje total de 14,64, una marca que supera a los 13,47 que la niña había obtenido en junio durante el Mundial de Street disputado en Roma, donde se quedó con la medalla de bronce.Con mucho más futuro que pasado, la carrera de Leal en el skate ya tiene algunos hitos que la destacan. A la plata en Tokio 2020 y el bronce en el Mundial de Roma, la joven debe añadir a su palmarés otra presea plateada que se colgó en 2019, en el Mundial disputado en Sao Paulo.También en 2019, Leal había destacado en torneos de Street en Londres y Los Ángeles, donde obtuvo el tercer y el primer lugar respectivamente. El mismo año debutó en el célebre certamen de deportes extremos conocido como X Games, donde destacó con un cuarto lugar con tan solo 11 años.Leal es oriunda de la ciudad de Imperatriz, ubicada en el municipio de Maranhao, en el noreste brasileño. Allí hizo sus primeras armas en el skate, un deporte que, por supuesto, significó al comienzo solo una diversión. La pequeña Rayssa concurría cada domingo a hacer trucos en plazas y escalinatas de su ciudad.Cuando el 'Hada del skate' conoció a Tony HawkSu pasión por el skate no le hacía perder la ilusión infantil. En 2015, se filmó realizando un heelflip —clásico truco en el que el patinador golpea la tabla con el talón para hacerla girar 360 grados— en una escalinata. El vídeo captó la atención de los internautas, no solo por la habilidad de Rayssa sino por su corta edad y el detalle de realizar la proeza con un inmaculado vestido celeste de hada.Las imágenes se viralizaron y llegaron hasta el propio Tony Hawk, el estadounidense que es una leyenda viviente del skate. "No sé nada de esto pero es asombroso: un heelflip de un hada en Brasil", escribió Hawk en 2015.A partir de ese momento, la brasileña fue conocida mundialmente como 'el hada del skate'.El sueño de conocer a Hawk se le cumplió en los Juegos Olímpicos de Tokio, cuando el estadounidense acudió a la competencia, se fotografió y charló con la brasileña. "Hace seis años me presentaba al mundo del skate compartiendo mi vídeo vestida de hada, hoy me filmó en las olimpíadas. Todo esto es muy increíble, estoy viviendo un sueño", escribió Leal en su cuenta de Instagram.En declaraciones recogidas por el Comité Olímpico de Brasil, Leal contó que vio dos veces al estadounidense en Tokio y ya lo apodó cariñosamente a Hawk como "tío Toninho".Pero ser una estrella del deporte olímpico brasileño siendo tan joven tiene sus dificultades. Entrevistada por la revista brasileña Cemporcento Skate en 2019, Leal contó que aquel año debió terminar el curso de sexto año de primaria tomando clases en doble horario para recuperar las clases perdidas por sus viajes para competir.Tras ganar la plata en Tokio, Leal no se olvidó de sus compañeros de estudios, con quienes desea compartir su triunfo. "Quiero mostrar la medalla, decir que lo conseguimos y agradecer mucho el apoyo de ellos. Mucha gente de la escuela me apoyó con el skate y quiero incentivar a las personas a comenzar un deporte nuevo", comentó.Sabedora de que, con su medalla de plata, quedó en la historia al ser la medallista más joven de Brasil, Leal sueña con que su logro inspire a otras chicas a sumarse al skate.En ese sentido, Leal recordó que, al igual que otras skaters mujeres, ella debió quebrar el preconcepto de que "el skate es solo para chicos".

