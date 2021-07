https://mundo.sputniknews.com/20210726/quien-es-el-misterioso-primer-comprador-del-nuevo-caza-ruso-checkmate-1114483528.html

¿Quién es el misterioso primer comprador del nuevo caza ruso Checkmate?

¿Quién es el misterioso primer comprador del nuevo caza ruso Checkmate?

La presentación del caza furtivo Checkmate en el primer día del salón aeroespacial internacional MAKS 2021, que se inauguró el 20 de julio a las afueras de... 26.07.2021

El Checkmate es el segundo caza monomotor del mundo posterior a la cuarta generación, solo por detrás del F-35 estadounidense. Según Military Watch, este avión servirá como una contraparte más liviana del Su-57, con menores requisitos de mantenimiento y costos operativos mucho más baratos.El Checkmate es el caza de quinta generación más ligero que se haya visto en el mundo y, a diferencia del Su-57, está orientado principalmente a la exportación. Además, el hecho de que el avión fue fabricado sin fondos gubernamentales contribuyó a su rápido desarrollo.De acuerdo con el medio la inversión en un caza tan orientado a la exportación es inusual, a menos que algunos de los posibles clientes incluya sus aportes en el diseño, como en el caso del JF-17 chino desarrollado para Pakistán. Sin embargo, el CEO de Rostec, la empresa estatal rusa encargada de la exportación de armas, reveló en la feria MAKS 2021 que la aeronave ya tiene un comprador extranjero.Según una fuente anónima cercana al Ministerio de Defensa de Rusia, el misterioso comprador del Checkmate son los Emiratos Árabes Unidos (EAU), asegura el medio. El video promocional que apareció antes del lanzamiento oficial del avión ya nos había dado una pista al incluir a un piloto de la federación, junto con los pilotos de países como Vietnam y Argentina.El nuevo caza ruso habría sido desarrollado de acuerdo a las necesidades de EAU para aprovechar su inversión en el proyecto y asegurar su papel de comprador. Esta versión aún no ha sido confirmada oficialmente pero es muy probable que sea cierta, ya que en febrero de 2017 Rusia y EAU anunciaron el comienzo de un programa conjunto para desarrollar un caza de quinta generación que entraría en servicio después de 2025.En ese momento se especuló que el resultado de este acuerdo podría ser un avión derivado del MiG-35 o Su-35 con características de sigilo, al igual que el F-15SE estadounidense, o un avión completamente nuevo como el Checkmate.Military Watch afirma que visto el probable coste del programa, el desarrollo de este caza sin haber confirmado un cliente hubiese sido un gran riesgo para la empresa, y es por ello que la versión de EAU como primer comprador tiene mucho sentido.El Checkmate podría sustituir a los F-16Actualmente los EAU cuentan con seis escuadrones de combate de cazas monomotor de cuarta generación, cada uno con alrededor de 20 aeronaves. Tres de esos escuadrones utilizan el envejecido Mirage 2000 francés y el relativamente moderno F-16E Desert Falcon.Se espera que los Mirages sean reemplazados por 50 F-35, mientras que los F-16 podrían ser reemplazados por el Checkmate.Según Military Watch, esto le permitiría al país evitar la dependencia excesiva de un solo proveedor o conjunto de armamentos para sus aviones de quinta generación. Además, como Francia no tiene previsto desarrollar un avión posterior a la cuarta generación de forma independiente, Rusia ocupará su lugar para satisfacer las necesidades de los EAU junto con los EEUU.Otros posibles compradores del CheckmateEl medio especializado en tecnología militar también señala que casi todos los países que actualmente operan el MiG-29 ruso son clientes potenciales del nuevo Checkmate.El avión podría ser atractivo como reemplazo del MiG-29 por varias razones, incluido el hecho de que tiene un costo operativo mucho más bajo y menores requisitos de mantenimiento que los cazas pesados como el Su-30 y Su-57.Los únicos operadores de MiG-29 que pueden descartarse como clientes de Checkmate son Polonia, Bulgaria y Eslovaquia (debido a su pertenencia a la OTAN); Ucrania (por razones políticas) y, al menos por el momento, Corea del Norte debido al embargo de armas que le impuso la ONU.Varios clientes potenciales del Checkmate todavía operan el MiG-29A construido y entregado por la Unión Soviética. Algunos de ellos cuentan con versiones actualizadas, como es el caso de Bielorrusia, Turkmenistán y Uzbekistán. Y fuera de la ex URSS se incluyen países como India, Irán, Siria y Serbia.El MiG-29 ocupa un papel de primera línea en las flotas de más de 20 países y muchos de ellos se encuentran en una posición económica relativamente sólida para modernizar sus flotas con el Checkmate en caso de que opten por saltarse la generación 4++ en forma del MiG-35 y opten por un caza completamente nuevo y más avanzado.Entre los operadores del MiG-29, los cinco clientes potenciales que pueden considerar al Checkmate como un reemplazo directo están Bielorrusia, India, Irán, Azerbaiyán y Turkmenistán.

