https://mundo.sputniknews.com/20210726/por-que-el-vinagre-y-el-bicarbonato-funcionan-bien-juntos-1114508275.html

¿Por qué el vinagre y el bicarbonato funcionan bien juntos?

¿Por qué el vinagre y el bicarbonato funcionan bien juntos?

Cada vez más personas apuestan por los productos de limpieza naturales como el vinagre o el bicarbonato de sodio, entre otros. Pero ¿alguna vez te has... 26.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-26T20:57+0000

2021-07-26T20:57+0000

2021-07-26T20:57+0000

estilo de vida

limpieza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/01/1092614134_0:193:1920:1273_1920x0_80_0_0_ba1f346a98dbdee7d90fd7291c296872.jpg

La química May Nyman, de la Universidad de Oregon, cuenta que estas sustancias literalmente están en los extremos opuestos de la escala pH.La experta subraya que el bicarbonato "es lo contrario" del vinagre: los niveles de acidez de estas sustancias son de 9 y 2, respectivamente. A modo de comparación, el agua pura tiene un pH de 7.Si bien ambas sustancias son igual de seguras para nuestra piel, son capaces de disolver la materia orgánica. El bicarbonato de sodio no solo disuelve los compuestos como la suciedad o la grasa, sino también actúa como un abrasivo suave. El vinagre, por su parte, destruye los minerales que se depositan en la superficie del lavabo y el grifo.Dichas sustancias funcionan muy bien en conjunto. El ácido descompone al bicarbonato, liberando el gas de dióxido de carbono que, a su vez, sube la suciedad a la superficie. No obstante, nunca deberías mezclarlas en cantidades iguales, advierte la experta, pues en este caso la mezcla va a perder sus propiedades limpiadoras.

https://mundo.sputniknews.com/20210726/un-sencillo-truco-para-limpiar-la-bandeja-del-horno-sin-tener-que-fregarla--video-1114494099.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

limpieza