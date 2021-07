https://mundo.sputniknews.com/20210726/los-nervios-le-juegan-una-mala-pasada-en-pleno-altar--video-1114495224.html

Los nervios le juegan una mala pasada en pleno altar | Video

Los nervios le juegan una mala pasada en pleno altar | Video

El día de la boda suele estar lleno de amor, alegría y emoción. Pero este hombre también lo recordará como uno de los más vergonzosos de su vida, y esta es la... 26.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-26T16:40+0000

2021-07-26T16:40+0000

2021-07-26T16:40+0000

gente

boda

insólito

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1a/1114495178_55:870:2048:1991_1920x0_80_0_0_f7b0178f79ece54351c98b7991aa72d6.jpg

Se encontraba en plena ceremonia de boda junto a su futura esposa y ya estaba listo para entregarle el anillo. No obstante, en medio de los votos matrimoniales, cometió un error casi imperdonable.La mujer optó por tomarse el incidente con humor y respondió, a raíz de broma, que "ya no quiere casarse" y "se va". El sacerdote, por su parte, comenzó a rezar el Padre Nuestro, tal vez para prevenir un posible conflicto entre los enamorados.Esperamos que este divertido lapsus freudiano no haya afectado de ninguna manera a la vida familiar de los recién casados.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gente, boda, insólito