La icónica serie 'Dexter' está de vuelta 9 años después | Video

La icónica serie 'Dexter' está de vuelta 9 años después | Video

La cadena Showtime anunció el lanzamiento de una novena temporada de la serie 'Dexter', que narra la historia de un violento asesino en serie que tiene sus... 26.07.2021, Sputnik Mundo

Aviso: esta noticia contiene 'spoilers'El tráiler de la nueva temporada muestra a unos vecinos de la localidad ficticia de Iron Lake, al norte de Nueva York, donde Dexter se esconde después de haber fingido su propia muerte y abandonado Florida.El hombre vive una vida tranquila y trabaja en una tienda de caza y pesca bajo la identidad falsa de Jim Lindsay.No obstante, si bien Dexter no genera sospechas de los vecinos y hasta mantiene una relación con la jefa de Policía, es incapaz de huir de sus demonios y no tiene otra opción más que continuar con los crímenes.Los fans de la franquicia llenaron las redes con publicaciones en las que celebraron el regreso de Dexter."Menos mal que en otoño tendré a mi hombretón para alegrarme la vida"; "me tienen al borde del llanto de la felicidad"; "me encantaría volver a ver todas las temporadas antes de su vuelta. Ojalá no decepcione", fueron algunos de los comentarios acompañados de la etiqueta #DexterReturns (Dexter está de vuelta, en español).Se espera que la serie llegue a la plataforma el 7 de noviembre.

