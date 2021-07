https://mundo.sputniknews.com/20210726/el-rey-del-rb-vuelve-a-ser-acusado-de-abusar-sexualmente-de-un-adolescente-1114489553.html

El 'rey del R&B' vuelve a ser acusado de abusar sexualmente de un adolescente

El 'rey del R&B' vuelve a ser acusado de abusar sexualmente de un adolescente

El famoso cantante R. Kelly, que se encuentra procesado de presunto tráfico sexual de mujeres y menores y de crimen organizado, se enfrenta a nuevas... 26.07.2021, Sputnik Mundo

De acuerdo con los fiscales, el intérprete de I Believe I Can Fly conoció al sujeto —que en aquel momento apenas tenía 17 años— en un McDonald's. Luego, lo invitó a su estudio de grabación en Chicago, donde prometió contribuir a su carrera musical y tuvo sexo con él.La víctima revela que en una ocasión, el cantante le obligó a tener una relación sexual con varias mujeres, incluida una menor, y tomó las imágenes de la orgía. Varios años después, Kelly también tuvo sexo con un amigo del joven, también menor de edad.Los fiscales se muestran convencidos de que los testimonios del joven son una prueba de que "no eran hechos aislados y en realidad eran parte de un patrón más amplio". La próxima sesión del tribunal está prevista para el 9 de agosto.En febrero de 2019, el también ganador de tres premios Grammy fue arrestado en Chicago. En ese entonces, las autoridades federales le imputaron 13 delitos que, además de la pornografía infantil, incluían seducción de un menor y obstrucción a la justicia. El propio Kelly —que ahora enfrenta 22 cargos— niega todas las acusaciones. Hasta el momento, se encuentra encarcelado en una prisión de Nueva York.

