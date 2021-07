https://mundo.sputniknews.com/20210726/el-presidente-de-el-salvador-llama-cinicos-a-quienes-critican-la-investigacion-de-sobresueldos-1114502547.html

El presidente de El Salvador llama cínicos a quienes critican la investigación de sobresueldos

SAN SALVADOR (Sputnik) — El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, calificó de cínicos a quienes cuestionan la investigación del cobro de sobresueldos... 26.07.2021, Sputnik Mundo

"Para ellos no existe la República, ni la Democracia, ese es solo el discurso. En realidad, lo único que defienden es el saqueo. Se aprovecharon de nuestro pueblo, saqueándolo durante 40 años, y ahora no quieren pagar por ello. Cínicos", tuiteó Bukele.El jefe de Estado se refirió en particular a unas declaraciones del académico Rubén Zamora, exembajador de El Salvador en EEUU, quien afirmó que el sobresueldo es otro instrumento para gobernar. Zamora, una figura reconocida de la izquierda salvadoreña, cuestionó el procedimiento para detener a varios exfuncionarios de la administración de Mauricio Funes (2009-2014), entre ellos el entonces vicepresidente Salvador Sánchez Cerén, quien gobernó el país de 2014 a 2019.Según una investigación iniciada en 2019, los imputados en la llamada Operación Desfalco cobraron sobresueldos salidos de los gastos reservados de la Presidencia de la República, un dinero adicional al salario que por Ley les tocaba devengar.El fiscal general de El Salvador, Rodolfo Delgado, negó que se tratase de una persecución política, y acusó a los detenidos de traicionar al Estado salvadoreño y a la población.Los expresidentes Alfredo Cristiani y Antonio Saca fueron interpelados esta semana por una comisión parlamentaria que investiga el pago de sobresueldos a funcionarios y otras personas naturales y jurídicas durante los gobiernos anteriores.Sobre Funes, a su vez, pesan varias órdenes de captura por el delito de enriquecimiento ilícito, pero permanece prófugo de la justicia en Nicaragua.

