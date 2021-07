https://mundo.sputniknews.com/20210726/el-neurocientifico-que-quiere-sorprender-en-las-urnas-y-cambiar-el-tratamiento-a-argentina-1114506960.html

El neurocientífico que quiere sorprender en las urnas y cambiar el "tratamiento" a Argentina

El neurocientífico que quiere sorprender en las urnas y cambiar el "tratamiento" a Argentina

Facundo Manes es un reconocido neurólogo y académico argentino que, tras años de editar libros y dar charlas motivacionales, dio un sorpresivo salto a la... 26.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-26T20:34+0000

2021-07-26T20:34+0000

2021-07-26T20:34+0000

américa latina

unión cívica radical (ucr)

paso

elecciones parlamentarias

mauricio macri

elecciones

argentina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1a/1114506846_0:2:2048:1154_1920x0_80_0_0_67042f709d53a4658a573f08a75c4ece.jpg

Hasta julio de 2021, los argentinos estaban acostumbrados a ver al neurólogo Facundo Manes hablando de neurociencia o desentrañando secretos del cerebro humano en inspiradoras charlas en eventos como TEDx o congresos universitarios. Las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de cara a los comicios legislativos de medio término en Argentina pueden marcar su sorpresivo ingreso a la política, de la mano de un partido tradicional que sueña con volver a la primera plana."Hay dos cosas que nos movilizan a los seres humanos: el miedo y la esperanza. Queda en nosotros elegir el camino que queremos tomar", dijo Manes en un vídeo que divulgó en sus redes sociales el 3 de julio, cuando oficializó que había aceptado la "invitación" del partido Unión Cívica Radical (UCR) para encabezar una lista como precandidato a la diputación por la provincia de Buenos Aires, la mayor circunscripción electoral de Argentina.La apuesta de la UCR por Manes es una de las mayores sorpresas del período de elaboración de listas para las legislativas que se celebrarán el 14 de noviembre de 2021 y constituye una apuesta de los radicales por ganar peso dentro de Juntos por el Cambio, la alianza política de derecha que integra desde 2014 junto con el Pro, el partido liderado por el expresidente Mauricio Macri (2015-2019).Manes había pasado de las opiniones científicas y sociales hacia las políticas en noviembre de 2020, cuando encabezó el nacimiento de un think tank denominado 'Con Argentina'. La agrupación nucleó a científicos, académicos, artistas y empresarios bajo la consigna de pensar un "proyecto de país" para el país sudamericano.La agrupación se caracterizó por mostrarse más cercana a la oposición que al Gobierno de Alberto Fernández, al punto que una delegación de 'Con Argentina' liderada por Manes se entrevistó a mediados de junio con la cúpula de la UCR. En esa instancia, los radicales le acercaron al neurólogo la propuesta para convertirse en candidato a diputado.El perfil de Manes interesó a los radicales no solo por su prestigio académico, sino por la experiencia que el neurocientífico tiene en el campo de la gestión. Es que, tras especializarse en la Universidad de Harvard y en la Universidad de Cambridge, regresó a Argentina en el año 2001 para participar en la creación de tres entidades especializadas: el Departamento de Neurología Cognitiva y Neurociencias Cognitivas Humanas en Fleni — una organización sin fines de lucro dedicada a la neurología en Argentina—, el Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro y el Instituto de Neurología Cognitiva (Ineco).Además, la prioridad de Manes por enfocarse en la divulgación científica le permitió tener presencia habitual en los medios de comunicación, donde solía aparecer para explicar qué elementos del cerebro humano participan en la toma de decisiones, uno de los mayores campos de estudio que aborda en su vida académica.También ha publicado varios libros junto al también neurólogo Mateo Niro. Uno de sus trabajos más exitosos fue Usar el cerebro, editado en 2014 en Argentina. El trabajo se convirtió en un bestseller, lo que le valió ser editado luego en varios otros países.Las apariciones mediáticas de Manes casi siempre incluyen la reivindicación de una figura clave para los argentinos: la del médico René Favaloro, un cirujano cardiovascular reconocido mundialmente por desarrollar el bypass coronario de vena safena, técnica utilizada hasta la actualidad. Favaloro aún es recordado por la labor social de la Fundación Favaloro y por el impacto de suicidio en el año 2000, como consecuencia de la falta de apoyo estatal y los problemas económicos de la institución.El prestigio dado por su profesión no es dejado de lado por Manes a la hora de encarar su campaña. En su primera entrevista televisiva como precandidato, el neurólogo explicó su decisión de saltar a la política alegando que Argentina siente "dolor" y "los médicos no especulamos con el dolor, ni huimos del dolor, vamos a ayudar, a abrazar".Entrevistado por el periodista Alejandro Fantino en el programa Intratables, Manes reafirmó su condición de médico y sostuvo que "los médicos queremos diagnosticar y hacer tratamiento y para mí Argentina no tiene el tratamiento correcto".Manes adelantó en la entrevista cuál es su diagnóstico de la realidad argentina.Para el precandidato, Argentina necesita "un buen diagnóstico", debido a que actualmente "hay gente que no reconoce el problema y tiene un mal pronóstico, si pensamos que somos ricos en recursos naturales".En ese sentido, aseguró que su país es "potencialmente rico" pero, por el contrario, no lo es. "Somos pobres: de 10 chicos tenemos siete pobres; la mitad de la población es pobre", ilustró.

https://mundo.sputniknews.com/20210722/de-los-pelos-una-insolita-campana-de-macri-desata-una-catarata-de-memes-1114390078.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

unión cívica radical (ucr), paso, elecciones parlamentarias, mauricio macri, elecciones, argentina