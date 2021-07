https://mundo.sputniknews.com/20210726/el-milagro-de-internet-un-agricultor-canario-se-vuelve-viral-y-logra-vender-8000-kilos-de-sandia-1114485177.html

El milagro de internet: un agricultor canario se vuelve viral y logra vender 8.000 kilos de sandía

El milagro de internet: un agricultor canario se vuelve viral y logra vender 8.000 kilos de sandía

El joven canario tenía pensado cultivar sandía en tres tandas, pero con el calor y los cambios de temperatura las frutas salieron en una tanda de golpe, lo... 26.07.2021

Todo apuntaba que Sergio Rodríguez, un joven agricultor canario, perdería los 8.000 kilos de sandía que había plantado en septiembre. Eso supondría una pérdida económica de alrededor de 3.000 euros pero, sin ir más lejos, ha conseguido vender todo el suministro, y no solo de sandía, también de gran parte de otras de sus hortalizas, como pimientos.En tan solo 48 horas, Sergio Rodríguez se convirtió en todo un fenómeno viral. Lo consiguió gracias a la publicación de un vídeo en sus redes sociales donde mostraba su preocupación al ver que tal enorme cantidad de fruta iba a desperdiciarse en la basura. "La gente prefiere las sandías de la península y de Marruecos", lamentaba Sergio en su vídeo. En su opinión, el motivo se debe principalmente a su aspecto exterior. "La vista llama mucho y esas sandías ya vienen con su cera por fuera y no tienen pipas por dentro, supongo que eso es lo que más le llama la atención al consumidor", detalla Sergio en conversación telefónica con Sputnik Mundo.Esa fue la principal dificultad que se encontró al intentar vender tanta cantidad. Los mayoristas no estaban dispuestos a pagar por las sandías de Sergio porque quizá no son tan atractivas por su exterior, eso sí, el sabor supera con creces el aspecto. "Nuestra fruta se coge directamente de la mata y la producimos con lucha biológica, es decir, no utilizamos pesticidas, tenemos varios insectos que se comen los bichos malos que atacan a las plantas, lo que hace que su sabor sea mucho más rico e intenso", confiesa.El agricultor canario no se esperaba que salieran todas las sandías de golpe. La idea de Rodríguez era cultivarlas en tres tandas, pero el calor y los cambios de temperatura provocaron que las sandías crecieran todas en una sola tirada. El resultado fueron 8.000 sandías listas para su consumo que tenían que ser vendidas cuanto antes, ya que si no lo hacían, acabarías estropeadas. Otro de los principales problemas con los que se topó el canario fue que al ser una cantidad tan elevada, no tenía sitio para venderlas en su pequeño comercio Frutas y Verduras Nito ubicado en la localidad de Tejina.Tuvo que buscar una solución lo más rápido posible. Y lo consiguió gracias a la velocidad de internet. A través de ese llamamiento, que se convirtió en viral en pocas horas, la gente se lanzó a ayudar al joven de 26 años. "Una farmacia me llamó para comprar 250 kilos de sandía y regalárselas a sus clientes", detalla. Recibió tal cantidad de llamadas que no pudo atenderlas todas, así que muchos residentes se acercaron hasta su frutería y decidieron hacer la compra in situ, y no solo llevarse una sandía, muchos de ellos querían cientos de kilos.Entre las primeras personas que quisieron ayudar al joven agricultor se encontraba el alcalde de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife), Luis Yeray Gutiérrez, que no dudó en compartir la noticia en sus redes sociales a la vez que hacía un llamamiento a sus habitantes para apostar "por productos de nuestra tierra". Un día más tarde, el propio alcalde felicitaba al lagunero por haber logrado vender los 8.000 kilos de sandía. "Cuando a un lagunero o lagunera se le mete algo en la cabeza, lo consigue. Mi reconocimiento, Sergio", escribía el socialista Luis Yeray en su cuenta de Twitter.Ahora, Sergio Rodríguez, se encuentra recogiendo sus tomates cherrys del huerto, sin olvidar el acto solidario que han tenido aquellos laguneros que han querido ayudarle. "No lo olvidaré nunca. Estoy super agradecido y con ganas de plantar más el próximo año". Mientras tanto, sigue guardando los recortes de periódicos que se han hecho eco de la noticia, para, en el futuro, enseñárselos a su primer hijo, que nacerá aproximadamente dentro de un mes.

