"Demagogia ideológica": diputado español rechaza la 'mano de Putin' detrás de histórica alza de luz

"Demagogia ideológica": diputado español rechaza la 'mano de Putin' detrás de histórica alza de luz

Apuntar a Rusia como uno de los culpables del disparo del precio de la luz hasta su máximo histórico en España es una "demagogia ideológica", dijo en exclusiva... 26.07.2021

"Demagogia ideológica": diputado español rechaza la 'mano de Putin' detrás de histórica alza de luz

"Es posible que el señor Putin abra el grifo del gas natural y caiga el precio", sostuvo Ribera, cuyas declaraciones fueron tomadas con seriedad por algunos, y con sarcasmo por otros: en las redes sociales, las opiniones van desde que la intención del jefe del Kremlin es "desestabilizar los Gobiernos democráticos de la UE", hasta comentarios como: "Sorpresa, la culpa es... ¡¡¡de otro!!!"."El Gobierno juega con el desconocimiento que existe por parte de una parte importante de los españoles sobre cómo funciona la fijación de precios de la energía, y como consecuencia, la factura de la luz en España", denunció Gago, portavoz de Cambio Climático del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, al insistir en que no se puede "culpar a los países productores o exportadores de gas de un encarecimiento de precios que es fruto de unas malas decisiones y de un encarecimiento en España de aquellas fuentes que generan algún tipo de emisión de gas con efecto invernadero".Hablando sobre las "decisiones erróneas" del Gobierno, el político citó el caso de una ley de cambio climático aprobada recientemente en España."Lo que viene es a fijar un cierre de energías convencionales en un plazo en que no es posible sustituirlas por una cuestión tecnológica y presupuestaria", manifestó Gago, quien señaló al gas como "un vector energético de transición", un recurso "necesario en estos momentos para las industrias, para las empresas, para múltiples usuarios, por ejemplo, de calefacción".En este contexto, se mostró crítico con la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez que "no ha ayudado" a las relaciones con Argelia, un importante proveedor de gas natural a España, ni tampoco con Marruecos, por donde pasa el gasoducto que lo suministra al país ibérico.Volviendo a las decisiones en el campo legislativo que hacen que España tenga "un precio de la electricidad tan alto", el diputado mencionó también que el Gobierno acaba de aprobar una reforma eléctrica que "ha encarecido la factura de la luz" en las horas "donde más consumo de energía hay"."Esa es una decisión directa del Gobierno de España", recalcó Gago, al indicar que son unas medidas contrarias a lo que viene proponiendo el Partido Popular, que no va a "entrar en una demagogia ideológica buscando un enfrentamiento" con un país como Rusia.Por su parte, el experto español Pedro Mouriño, CEO y fundador de IberAtlantic Global Corporation, dio a entender en declaraciones a Sputnik que la participación de hidrocarburos rusos en la matriz energética de España es bastante escasa como para considerarse un factor tan significativo como lo hacen pensar las palabras de la ministra Ribera.Al mismo tiempo, constató que "recientemente, desde que Rusia se ha convertido también en un exportador neto de gas natural licuado –en este caso, a través de la exportación que hace la empresa Novatek desde sus instalaciones productivas de Yamal en el Ártico ruso– están llegando a España, concretamente a la planta regasificadora de Reganosa, en la comunidad autónoma de Galicia, barcos de gas natural licuado ruso".Algo que le beneficia a España, mejorando su "mix energético"."Es una típica situación de teoría económica de primer curso de facultad, es decir, la teoría de la oferta y de la demanda: cuando hay más ofertas, obviamente, la demanda puede negociar mejores precios, mientras que cuando hay peor oferta, menos proveedores, los precios pueden ser peores", indicó Mouriño."España ha querido ser el país mas 'green', más verde, mas prorenovables, y se está haciendo una transición energética muy rápida que obviamente está generando disfunciones en el mercado, y quizás eso es además uno de los motivos fundamentales, aparte de otras situaciones más globales con el precio de los commodities y demás, que están elevando a récords históricos", enfatizó el también el cónsul honorario de Rusia para Galicia.

galicia

