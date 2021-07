https://mundo.sputniknews.com/20210725/ofrecen-recompensa-por-responsable-de-desplazamiento-masivo-en-colombia-1114467094.html

Ofrecen recompensa por responsable de desplazamiento masivo en Colombia

Ofrecen recompensa por responsable de desplazamiento masivo en Colombia

BOGOTÁ (Sputnik) — Las autoridades del departamento colombiano de Antioquia (noroeste) indicaron que tienen identificado al delincuente responsable del... 25.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-25T01:11+0000

2021-07-25T01:11+0000

2021-07-25T01:11+0000

américa latina

desplazamiento

colombia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/107756/40/1077564091_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a3529ae1f1fbe45b3cd04b0b1f794d31.png

"Tenemos plenamente identificado a alias 'Camilo', delincuente del GAO (Grupo Armado Organizado) Residual responsable de los recientes desplazamientos en Ituango. En la zona se intensificaron operativos y entregaremos recompensa de hasta $50 millones por información que permita la captura de este delincuente", anunció el gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, en su cuenta de Twitter.El anuncio se dio tras un consejo extraordinario de seguridad, en el que Suárez afirmó que se brinda acompañamiento a las 967 familias que han llegado al casco urbano de Ituango en condición de desplazadas en los últimos días y que permanecen en seis albergues.Sin embargo, "estos espacios no son suficientes, por lo que en las próximas horas habilitaremos dos más (…). Para ello ya estamos consiguiendo ayudas humanitarias urgentes", dijo Suárez, según la emisora local Blu Radio.Durante el consejo de seguridad se conoció que los habitantes de otras dos aldeas también se desplazan hacia el casco urbano de Ituango.La situación de los desplazados también es compleja debido a fuertes lluvias caídas en las últimas horas y que han afectado los albergues en los que permanecen."Desafortunadamente no solo nos ha sucedido esto, sino que tuvimos una ola invernal y los albergues provisionales que teníamos se les volaron las tejas (…). Ahora los albergues no solamente son para los campesinos que llegan de desplazados, sino también para muchas familias del municipio que fueron afectadas por la ola invernal", manifestó el alcalde de Ituango, Edwin Mira, a la emisora RCN Radio.Las lluvias incluso generaron derrumbes que destruyeron algunas de las carreteras de Ituango, por lo que algunos desplazados por la violencia se movilizan a pie.

https://mundo.sputniknews.com/20210713/ombudsman-de-colombia-advierte-sobre-aumento-de-desplazamientos-masivos-en-2021-1114084474.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

desplazamiento, colombia