https://mundo.sputniknews.com/20210725/los-suenos-se-cumplen-el-espanol-con-discapacidad-que-ha-ganado-un-premio-nacional-de-poesia-1114331314.html

"Los sueños se cumplen": el español con discapacidad que ha ganado un premio nacional de poesía

"Los sueños se cumplen": el español con discapacidad que ha ganado un premio nacional de poesía

Héctor Milena, de 29 años y en silla de ruedas por espina bífida, escribe versos desde pequeño. Le inspiran las personas cercanas y los sentimientos... 25.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-25T09:00+0000

2021-07-25T09:00+0000

2021-07-25T09:00+0000

españa

discapacitados

escritores

poesía

premio

islas canarias

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/14/1114314022_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_042dcbeb5711bfce368be3b5bbe329f6.jpg

Su madre, sus hermanas, sus amigos o hasta la isla en donde vive. Héctor Milena se inspira en los sentimientos más abstractos, los que llevan siglos rondando la literatura universal, o en las personas y lugares más cercanos. Este joven de 29 años, residente en la localidad canaria de Tacoronte (Tenerife), acaba de publicar un poemario con esos versos que le brotaban desde pequeño. Se titula Palabras en el tiempo y acaba de ser galardonado con el premio nacional Gaviota de Plata 2021.Un reconocimiento que no esperaba. Ni a estas alturas ni hace unos años, cuando ya coqueteaba con las estrofas y la métrica para expresar sus sentimientos. Milena, en silla de ruedas por espina bífida, solía escribir en hojas que depositaba en un cajón. Un día, en una charla con Aitana Alberti (hija del poeta Rafael), se atrevió a enseñarle uno. "Me guardé uno y se lo entregué. Le gustó y barajé la posibilidad de que fuera un libro", rememora a Sputnik.La idea se quedó en suspenso. Siguió con su vida en la isla, con sus entrenamientos de baloncesto en el club local Adein, y nutriéndose de su gente y "la inercia del día a día". Hace unos meses, acudió a un curso de radio y cine impartido por la tinerfeña Marta González de Vega, actriz y guionista (acaba de estrenar A todo tren, junto a Santiago Segura). Ella también vio los dotes de Milena y le dio el último impulso."Fue quien me dijo que por qué no", recuerda. Le faltaba esas palabras de ánimo para desarrollar la máxima que tiene por bandera: "los sueños, si se persiguen, se cumplen, aunque en un principio no te veas a ti mismo capacitado". De hecho, él veía este camino muy "a larguísimo plazo". Primero, porque no se imaginaba como autor de un libro. Y después, porque quería algo más largo.De pronto, sin embargo, recopiló sus cuartillas, las colocó por temas y contactó con varias editoriales. En Célebre, de Badalona, obtuvo la respuesta afirmativa. "Apostaron muy fuerte por mí", constata quien firmó el contrato para la publicación ante la casi ignorancia de sus padres: "Se enteraron cuando me llegó al correo, antes no les había dicho nada", concede.Palabras en el tiempo se configuró entonces en torno a estos escritos sobre la risa, el llanto, la honestidad o el apoyo de sus seres queridos. Además, ofreció la posibilidad de incluir ilustraciones, que al final estuvieron a cargo de Alba Pérez Gil, paisana suya de 21 años, y del alicantino Álvaro Moreno Verdú, de 18 años. En ellas se entrelaza lo onírico con lo real, siempre con libertad absoluta menos en el caso de su abuelo, en el que partieron de un retrato original.Además, pusieron imágenes a lo que escribía sobre Tenerife o sobre cómo siente ese respaldo de sus allegados, analizando valores "que se están perdiendo". "Para mí, tuvo mucha importancia recordar mi tierra en los momentos en los que la tuve lejos", comenta, en referencia a esas temporadas que pasaba entre médicos por su discapacidad. Algo que no ha sido clave para su tarea: "Puede que haya condicionado, pero no necesariamente".El "éxito" de Palabras en el tiempo no reside ni en su enfermedad ni en su evocación insular, sino en una fórmula básica: "La poesía es lo que a uno le sale del corazón, como este libro". Sí que le ha asombrado la acogida o la condecoración reciente. Más que por orgullo personal, los mensajes y valoraciones que recibe le alegran porque suelen sentirse identificadas. "Les ayuda a entender mejor la vida", resume.Ni siquiera le preocupan las ventas: los beneficios irán destinados a iniciativas de integración de personas con discapacidad. A Héctor Milena le hace ilusión ver su libro expuesto en una librería, prepararse para una firma en Madrid o fotografiarse junto a celebridades como Pau Gasol con él, pero ya piensa en lo próximo: ahora, sostiene, quiere probar con "otros registros".Más allá de su faceta como youtuber en el canal Observatorio Cero, donde hace entrevistas de temática variada, prepara una novela de misterio y una biografía de la cantante tinerfeña Milly Cruz. Porque, como él invoca en uno de sus poemas, "me has enseñado que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo".

https://mundo.sputniknews.com/20210109/asi-es-la-impactante-historia-de-una-culturista-china-sin-pierna-1094062327.html

islas canarias

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alberto García Palomo https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109034/73/1090347342_0:0:900:900_100x100_80_0_0_3a8c87d003fdbb4e405551dd05090a91.jpg

Alberto García Palomo https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109034/73/1090347342_0:0:900:900_100x100_80_0_0_3a8c87d003fdbb4e405551dd05090a91.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alberto García Palomo https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109034/73/1090347342_0:0:900:900_100x100_80_0_0_3a8c87d003fdbb4e405551dd05090a91.jpg

discapacitados, escritores, poesía, premio, islas canarias