Embajador alemán en Colombia expresa preocupación por presunto atentado contra connacional



BOGOTÁ (Sputnik) — El embajador de Alemania en Colombia, Peter Ptassek, expresó su preocupación por un atentado presuntamente dirigido contra su connacional... 25.07.2021

Sprösser escribió en su cuenta de Facebook que el pasado 22 de julio, mientras hablaba con un amigo en un "lugar público", un hombre se acercó a dispararles."Mi amigo estuvo enfrente de mí y me salvó la vida. Él recibió 13 impactos de balas en todo el cuerpo. Tres en la cabeza y varios en el pecho", publicó.El embajador Ptassek reconoció que, pese a ello, el cuerpo diplomático no ha podido contactar a la mujer que participó en las manifestaciones del pasado Paro Nacional (del 28 de abril al 15 de junio), en apoyo a jóvenes agrupados en la llamada "Primera Línea".La Primera Línea es como se conoce en Colombia a quienes, con escudos de lata, cascos, gafas de protección, guantes, piedras y caucheras, se enfrentan con la policía durante las manifestaciones, al estar justo al frente de ellas."Estamos en contacto con autoridades locales. Desafortunadamente, por nuestra parte, no hemos logrado contactarla", agregó el diplomático.En su publicación de Facebook, Sprösser, quien había hecho públicas amenazas de muerte días atrás, adjuntó imágenes de un moretón en un brazo, resultado de los "proyectiles que salieron" del cuerpo de su amigo.Por su parte, la policía de Cali emitió un comunicado, citado por los medios locales, según el cual el ataque fue producto de un robo."El joven (herido) presuntamente fue víctima de un intento de hurto cometido por los desconocidos que portaban al parecer un arma traumática modificada", aseveró.Las protestas en Colombia han dejado decenas de manifestantes muertos, según organismos nacionales e internacionales.Las autoridades colombianas han acusado públicamente a la Primera Línea de estar infiltrada por guerrilleros.

