¿Aceptará bitcóin como medio de pago? Amazon busca un experto en criptomonedas

Las criptomonedas parecen seguir ganando cada vez más terreno, a pesar de su reciente caída. Una de las últimas en sucumbir ha sido Amazon, una de las empresas... 25.07.2021, Sputnik Mundo

La vacante publicada recientemente ofrece un puesto en la compañía para un experto en criptomonedas y blockchain. Este nuevo paso de la compañía sugiere que está considerando estos activos como medio de pago.Además, debe ser "líder de producto con experiencia para desarrollar la estrategia y la hoja de ruta de productos de la cadena de bloques y la moneda digital de Amazon"."Estamos inspirados por la innovación que está ocurriendo en el espacio de las criptomonedas y estamos explorando cómo podría verse esto en Amazon. Creemos que el futuro se construirá sobre nuevas tecnologías que permitan pagos modernos, rápidos y económicos, y esperamos llevar ese futuro a los clientes de Amazon lo antes posible ", sostuvó un portavoz de la empresa al medio Insider.Por el momento, Amazon no acepta criptomonedas como medio de pago por sus productos. En 2017, el CEO de Amazon Amazon Web Services, Andy Jassy, confirmó que la compañía no estaba enfocada en la tecnología blockchain, aunque reconoció que estaba "observándolo con atención".Esta no es la primera de las grandes empresas que decide entrelazar sus servicios con las criptomonedas. Incluido Facebook ha respaldado un proyecto de moneda digital llamado Diem. En mayo, Apple señaló a un negociador principal para establecer asociaciones con socios de "pagos alternativos", y mencionó las criptomonedas como un área de potencial experiencia laboral.

