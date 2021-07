https://mundo.sputniknews.com/20210724/tom-holland-llega-a-madrid-y-las-redes-enloquecen--1114464084.html

Tom Holland llega a Madrid y las redes enloquecen

El actor Tom Holland ha logrado conquistar los corazones de millones de personas en todo el mundo y los madrileños no han sido la excepción. Una prueba de esto... 24.07.2021, Sputnik Mundo

Holland fue visto caminando por las calles de Madrid con lo que parece parte de su equipo de grabación este 23 de julio. Dos fanes fueron testigos de su paso por Atocha y grabaron un video como evidencia.Esta no es la primera vez que el actor visita el país por trabajo. La última vez que fue visto en España, fue durante la grabación de la película Uncharted, basada en el famoso videojuego homónimo, que en aquella oportunidad se llevó a cabo en la Comunidad Valenciana. En aquella oportunidad también grabó escenas en Barcelona. Varios medios especializados han señalado que la actual visita es para regrabar escenas de la misma película, aunque no se sabe si Madrid será el destino final o si se movilizará a otra parte de España. Aunque ya su presencia no debería causar sorpresa, la legión de fanes con la que cuenta este joven actor de 25 años han inundado las redes para lamentarse por no haberlo visto o para manifestar sus deseos de encontrárselo en las calles. La creatividad de los usuarios se ha plasmado en este flashmob de memes.El estreno de la película está programado para febrero de 2022 y veremos a Holland compartir pantalla con Mark Wahlberg. El intérprete, quien da vida a Nathan Drake, ha asegurado que "la manera más fácil de describir la película sin menospreciarla de ninguna manera es que si Indiana Jones y James Bond tuvieran un hijo, ese sería Nathan Drake".

