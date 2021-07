https://mundo.sputniknews.com/20210724/espana-impondra-cuarentena-de-diez-dias-a-los-viajeros-de-argentina-colombia-bolivia-1114462401.html

España impondrá cuarentena de diez días a los viajeros de Argentina, Colombia, Bolivia

BILBAO (Sputnik) — Los viajeros que lleguen desde el 27 de julio a los aeropuertos españoles desde Argentina, Colombia, Bolivia y Namibia deberán guardar una... 24.07.2021, Sputnik Mundo

La orden afecta a todos los viajeros procedentes de esos países, con independencia de que hayan hecho una o más escalas antes de llegar a España, pero excluye al personal aeronáutico.Esta resolución, basada en la consideración de países de alto riesgo de transmisión de COVID-19 para estos cuatro países, tiene una validez de 14 días que podrán ser prorrogables, como ya ocurrió anteriormente con los viajeros de la India.Actualmente, España tiene en vigor hasta el 3 de agosto una restricción, también por motivo del COVID-19, a los vuelos procedentes de Sudáfrica y Brasil.Solo pueden aterrizar en aeropuertos españoles aviones procedentes de estos países si están ocupados por pasajeros con nacionalidad o residencia en España o Andorra.También están permitidas las escalas a viajeros procedentes de esos países si el destino final no es un país del área Schengen, si esa escala no supera las 24 horas y si los viajeros no abandonan la zona de tránsito.

