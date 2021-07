https://mundo.sputniknews.com/20210724/bezos-no-tendra-sus-alas-de-astronauta-1114455881.html

Bezos no tendrá sus alas de astronauta

Bezos no tendrá sus alas de astronauta

El magnate y fundador de Amazon, Jeff Bezos, concretó su tan ansiado viaje al espacio el 20 de julio ante la mirada del mundo entero. Sin embargo, no todo... 24.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-24T03:37+0000

2021-07-24T03:37+0000

2021-07-24T03:37+0000

ciencia

conquista espacial

blue origin

jeff bezos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/107898/12/1078981281_0:276:3000:1964_1920x0_80_0_0_5ab0b30005bb19dac53b2f7ac81b146f.jpg

Pese a haber estado unos cuatro minutos flotando en gravedad cero, la tripulación de la nave New Shepard de la compañía Blue Origin no conseguirá las alas de astronauta, la insignia que reciben quienes completaron un viaje espacial exitoso. Es que la Autoridad Federal de Aviación de Estados Unidos —FAA, por sus siglas en inglés— endureció sus normas.Para lograr el reconocimiento, los tripulantes deben contribuir al vuelo y a la seguridad del mismo mientras viajan más allá de la marca de 80 kilómetros definida como espacio por la FAA. Sin embargo, la New Shepard fue totalmente controlada desde tierra.Junto al magnate viajaron Oliver Damen, Wally Funk y Mark Bezos. Si bien es cierto que podrían obtener las alas de astronauta honorario, la que tiene más posibilidades es la aviadora Funk por haber demostrado "una contribución extraordinaria" a los vuelos espaciales humanos, publica Daily Mail. La mujer ya había completado un entrenamiento de la NASA en la década de 1960 y a sus 82 años se convirtió en la más persona longeva en viajar al espacio.Ante el inicio de los viajes espaciales privados, los expertos vaticinan que es posible que se cree una nueva categoría de turista espacial o astronauta comercial para describir a quienes van al espacio exclusivamente como pasajeros, en lugar de tripulantes o pilotos.

https://mundo.sputniknews.com/20210720/jeff-bezos-inicia-el-primer-vuelo-espacial-turistico-de-blue-origin-1114303651.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

conquista espacial, blue origin, jeff bezos