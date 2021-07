https://mundo.sputniknews.com/20210723/vacaciones-en-el-cosmos-reabre-el-iconico-planetario-de-buenos-aires--video-fotos-1114451688.html

Vacaciones en el cosmos: reabre el icónico Planetario de Buenos Aires | Video, fotos

El Planetario Galileo Galilei, el edificio más extraordinario de los bosques de Palermo de la capital de Argentina y el sitio preferido para los amantes del... 23.07.2021, Sputnik Mundo

Luego del homenaje a Yuri Gagarin, el piloto soviético que se transformó en 1961 en la primera persona en viajar al espacio exterior, por el que se proyectó en las pantallas externas del Planetario de Buenos Aires una inédita muestra fotográfica entre el 9 y el 19 de abril, ahora los visitantes del espacio icónico para la divulgación astronómica de Argentina podrán ver con sus propios ojos el busto al cosmonauta soviético.El Planetario reabrió sus puertas y entre el 18 de julio y el 1 de agosto se llevarán adelante actividades para grandes y chicos todos los días, con funciones en el magnífico domo, para lo que se debe primero reservar entradas a través de su sitio web, que incluye la presentación de una declaración jurada de salud."En estas vacaciones de invierno, tenemos la posibilidad de ofrecer tres espectáculos diarios en la sala con El nacimiento de la Tierra, tenemos la visita del museo que es gratuita, todo por medio de inscripción, y seguimos con los talleres virtuales", dijo a Sputnik Verónica Espino, gerenta operativa del Planetario Galileo Galilei.Con el objetivo de que el espacio sea seguro para todos, se estableció un aforo de 50%, además del ya omnipresente protocolo para los espacios públicos con toma de temperatura y el uso de alcohol en gel al ingreso."Ya había venido antes, pero me divertí hoy un montón. Me encantó ver los planetas en el techo cuando nos acostamos, como que me mareaba, pero eso me divertía más. Lo recomiendo para todo el mundo, vengan a ver el espacio exterior", dijo a Sputnik Simone, quien tuvo la suerte de conseguir entradas para ir con su papá, Ricardo.El Planetario tiene también un cronograma de actividades virtuales para que toda la familia pueda disfrutar desde casa: entrevistas, recorridos del edificio y talleres sobre las fases de la luna, satélites y las propiedades de la luz —requieren inscripción previa—.El Planetario abrió sus puertas al público el 5 de abril de 1968. Desde entonces, se dedica a la divulgación de la astronomía, para que el conocimiento científico trascienda el mundo académico y sea accesible a todas las personas. Se encuentra en el Parque Tres de Febrero, en la zona de los gigantescos parques del barrio porteño de Palermo.En la explanada de acceso se pueden apreciar meteoritos metálicos como el apodado La Perdida, encontrado en 1965 en la provincia del Chaco (norte). En el museo del primer piso se exponen fragmentos de roca lunar que trajo a la Tierra la misión del Apolo 11, comandada por la NASA de EEUU en 1969, entregada al Planetario como obsequio.

