Una atleta venezolana llega a Tokio con una maleta llena de ilusiones

El 29 de junio, luego del cierre del ranking mundial para el impulso de bala, se conoció que Espinoza consiguió asegurar el boleto a sus segundos Juegos Olímpicos."Me toca competir el 30, el 31 es el descanso y el 1 sería la final, llegando y compitiendo. Todas las emociones están reunidas, y me siento un poco preocupada porque son 13 horas de diferencia, y que cuando llegue allá a la hora de la competencia esté somnolienta, no sé si estos seis días previos me permitirán adaptarme" al horario de Tokio, agregó.Batalla solitariaEspinoza, de 36 años, es residente de San José de Barlovento, una zona costera del estado de Miranda (norte).En su formación, la atleta ha contado con el apoyo, primero, del entrenador venezolano William Romero, quien falleció hace 13 años, y posteriormente de Vladimir Kevo en Eslovenia, país en el que estuvo hasta septiembre de 2019.Volvió a Venezuela para acompañar a su madre, Victoria Echenique, de 72 años, quien presentó problemas de salud.Para la atleta, la manutención en el extranjero resultaba cuesta arriba, principalmente cuando debía ocuparse de su madre.Sin embargo, suspender su entrenamiento en Eslovenia no le supuso un obstáculo, y por el contrario decidió aplicar los conocimientos que ha adquirido en 25 años de entrenamiento en lanzamiento de bala."Yo en este tiempo he entrenado sola, aplicando lo que he aprendido durante mi trayectoria aquí en Venezuela y Eslovenia, porque yo comencé en este deporte a los 11 años. Ya tengo 36, algo se me quedó. Aquí en la casa trabajo la fuerza y en el estadio la técnica con el lanzamiento", indicó.El esfuerzo de Ahymara para alcanzar su sueño es enorme. Mientras se escribía este artículo, la atleta se ncontraba en una larga fila intentando cargar su auto con gasolina para poder llegar al aeropuerto, desde donde partiría a Turquía como escala previa a Tokio.Amor de madrePero también la acompaña en espíritu su madre, quien manifestó a Sputnik su emoción y orgullo por el logro de su hija.Espinoza, quien se había acercado más que en los últimos tres años a su récord nacional de 18,19 metros, figura en el puesto 31 del ranking mundial y ahora se prepara llena de ilusiones para la competencia mundial más importante.

