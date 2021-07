https://mundo.sputniknews.com/20210723/sanchez-pretende-convertir-a-espana-en-el-hollywood-de-europa-1114434410.html

Sánchez pretende convertir a España en el Hollywood de Europa

Tras reunirse con los grandes tiburones de los mercados financieros en Nueva York, el mandatario español se desplazó el 22 de julio a Los Ángeles, el corazón mundial de la producción cinematográfica, desde donde expuso a las grandes productoras sus planes para convertir a España en el Hollywood de Europa.La expresión, que no deja de pecar de cierta grandilocuencia, no fue acuñada por la prensa, sino que salió de la boca del propio Sánchez. "Aspiramos a convertirnos, si nos permiten la comparación, en el Hollywood de Europa", dijo ante los medios tras reunirse en Los Ángeles con altos ejecutivos de productoras como Amazon, Apple, Netflix, Sony, Disney, Paramount, Warner/HBO, Universal Studios o Motion Picture.1.600 millones de euros para arrancarLa aspiración de convertir a España un centro de operaciones audiovisuales está plasmada en la Agenda Digital 2025 que el Palacio de la Moncloa presentó hace unas semanas.En un primer término, la apuesta del Gobierno por lo audiovisual movilizará 1.600 millones de inversión pública hasta 2025. Con ese desembolso como palanca, el objetivo es atraer inversiones extranjeras para aumentar un 30% la producción realizada en España y exportar más contenidos propios.España ocupa actualmente el segundo lugar de la Unión Europea —solo por detrás de Alemania— en el número de horas de ficción producidas, especialmente en el mercado de las series, cuya producción crece exponencialmente.Durante su comparecencia desde el corazón de Hollywood, Sánchez dejó caer los nombres La Casa de Papel o Élite, títulos cuyo éxito llegó al público internacional, como ejemplo del potencial de las producciones españolas, que además se ven beneficiadas por el alcance casi global del castellano.Asimismo, Sánchez destacó que Juego de Tronos, una de las ficciones más aclamadas de los últimos años a nivel mundial, se rodó en varias localizaciones españolas, lo que acabó teniendo un efecto multiplicador para la economía local, ya que algunos de esos lugares —como la ermita de San Juan de Gaztelugatxe, en el País Vasco— se reinventaron como destino turístico para los fans de la serie.Pero no se trata solo de explotar el potencial de España como escenario. El plan del Gobierno para impulsar la industria audiovisual también contempla reducir las cargas administrativas y regulatorias —es decir, ofrecer ventajas fiscales— y mejorar la competitividad de las empresas con la aplicación de nuevas tecnologías. En esa línea, la Agenda Digital 2025 propone la construcción de centros de posproducción y efectos especiales para sacar el mayor jugo económico posible a esta industria."España tiene todos los incentivos administrativos y fiscales necesarios, además de todos los paisajes posibles, para recibir nuevos proyectos y crear nuevas narrativas", resumió Sánchez.El vacío del BrexitLa apuesta de España por lo audiovisual se enmarca además en el contexto de salida del Reino Unido de la Unión Europea, lo que provocó que varias empresas se fueran del país, algo que en opinión de Sánchez puede ayudar a igualar las condiciones en una carrera en la que Londres partía con mucha ventaja.Todavía queda mucho camino por recorrer. La Agenda Digital 2025 destaca la necesidad de reformar la Ley General de la Comunicación Audiovisual para dar cuerpo a todas las propuestas formuladas por Sánchez, de las que todavía no se sabe muy bien cuál puede ser su alcance real, entre otras cosas porque aún está por ver cuánta inversión privada consigue atraer el plan.El guion aún no está cerrado, pero Sánchez interpretó su papel y se mostró convencido de que, con las bases actuales, la trama cuenta con todos los elementos necesarios para conducir a un final feliz."España se encuentra en una sólida posición de partida para convertirse en un 'hub' audiovisual líder en Europa y el mundo", señaló el mandatario español para concluir su comparecencia desde Hollywood.

