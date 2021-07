En una entrevista con Metro, el veterinario señaló que esto también puede ser solo un hábito de la mascota, aunque si lo consume en grandes cantidades se debe acudir a un especialista."Si el perro come pasto continuamente y tiene deseos repetidos de comer pasto tan pronto como sale, esto puede ser motivo de preocupación'', señaló.Thompson también advirtió que las mascotas no discriminan entre el pasto y otras plantas por lo que es importante vigilar lo que comen ya que algunas como plantas como las margaritas, enredaderas, euphorbia, entre otras, pueden ser las causantes de diarrea, vómitos y hasta cálculos renales.Thompson recomendó revisar que la dieta de las mascotas sea balanceada para evitar que coman hierbas indebidas y cuidar su salud.

¿Por qué los perros comen hierba y cuándo deberías preocuparte?

El veterinario Nick Thompson ha explicado que no hay por qué preocuparse si tu perro come pasto mientras dan un paseo, pero esto puede ser una señal de que algo no anda bien en su dieta. Además, es importante vigilar las hierbas que come porque no todas pueden ser buenas para su salud.