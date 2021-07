https://mundo.sputniknews.com/20210723/paula-pareto-de-medica-contra-el-covid-19-a-leyenda-viva-del-judo-argentino-1114448794.html

Paula Pareto, de médica contra el COVID-19 a leyenda viva del judo argentino

BUENOS AIRES (Sputnik) — La llaman "Peque", por su estatura, aunque la humildad de su apodo contrasta con la estela de triunfos que han convertido a la judoca... 23.07.2021, Sputnik Mundo

Campeona olímpica en Río 2016 y campeona mundial 2015 en la categoría de hasta 48 kilos, la judoca reconoce que su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio será la última. "Es especial porque es mi último Juego Olímpico y mi última competencia, casi seguro, así que estoy disfrutando al ciento por ciento cada momento", afirmó en declaraciones al Comité Olímpico Argentino (COA).Sexta en el ranking mundial, Pareto, de 35 años, reconoce que llega preparada a los cuartos Juegos Olímpicos que disputará en su vida, pese a haber sufrido algunas lesiones."Este es un torneo especial para todos, la pandemia hizo que lleguemos todos de una forma diferente, que nos preparemos de una forma diferente y que hoy también vivamos una realidad distinta a lo que eran otros Juegos Olímpicos", explicó.Labor como traumatólogaSabe a ciencia cierta lo que dice. Pareto trabaja en el hospital de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires (este), donde está por terminar la residencia en traumatología.En marzo de 2020, acogió con buen talante la postergación de los Juegos Olímpicos al reconocer que era "una decisión muy adecuada, tomando la salud de todos como el único foco" en el que concentrarse.En plena emergencia sanitaria por el COVID-19, Pareto admitió que los traumatólogos no están "en el frente de batalla directo", pero los reivindicó como "parte del equipo de salud que enfrenta, antes que nadie, a esta pandemia".La revista estadounidense Time se encargó de destacar a la judoca por compaginar sus turnos en el hospital "con el riesgo de contraer coronavirus ella misma".Pareto se justificó así en las redes sociales: "el grado de coraje con el que vives determina el grado de satisfacción que recibes".La campeona olímpica desdramatiza su decisión de preservar su profesión médica, sin importar el contexto. "Siempre tuve en la cabeza de ir al lugar donde se necesita. Estar en riesgo hoy no me asusta", dijo en una entrevista con el canal Olympic Chanel.Sobre su trabajo como traumatóloga, Pareto señaló que en su profesión se intenta "descongestionar" el trabajo a los médicos clínicos."Nos cuidamos mucho para ayudarnos entre todos y no propagar la infección, sino tratar a cada paciente de la mejor forma posible", agregó.Medalla de oro en los Juegos Sudamericanos de Medellín 2020 y en los Panamericanos de Guadalajara en 2011 y 2020, Pareto también ganó en el torneo regional de 2017 en Panamá, de 2018 en San José (Costa Rica) y en 2019 en Lima (Perú).Pero la judoca tiene claro su amor más persistente. Era marzo de 2020 cuando regresaba al hospital después de una competición en la que participó tras afrontar una cirugía de columna. "Ya cumplida mi cuarentena, vuelvo a trabajar de lo que elegí y que volvería a elegir siempre", sostuvo entonces.Bronce en los Juegos Olímpicos de Pekín 2018, Paula Pareto se subirá al tatami este sábado ante la campeona sudafricana Geronay Whiteboi.Es la única representante femenina de la delegación argentina de judo que compite en este torneo, además de haber sido la atleta elegida para representar a América en la ceremonia inaugural, llevando la bandera de los JJOO junto a otros deportistas que participan de la competición y que también son médicos.

