Los hispanos, entre los más afectados por el COVID-19 en EEUU

Los hispanos, entre los más afectados por el COVID-19 en EEUU

Las muertes por todas las causas combinadas aumentaron dramáticamente al comienzo de la pandemia de COVID-19 para ciertos grupos demográficos en EEUU... 23.07.2021, Sputnik Mundo

Los investigadores de la Universidad de Michigan analizaron las cifras de la Oficina del Censo de EEUU para entender cómo diferentes factores como el origen étnico, la ocupación, la situación de vida, los ingresos y el tipo de seguro pueden afectar las tasas de mortalidad.Se estudiaron los datos sobre personas de 18 a 65 años y se compararon las cifras de mortalidad del segundo trimestre de 2020 con el mismo periodo de 2019.Los investigadores encontraron aumentos significativos en la mortalidad entre todos los subgrupos que estudiaron, pero los tamaños del aumento variaron considerablemente.Así, el estudio, que se centró en grupos de adultos menores de 65 años, encontró que los residentes negros no hispanos más ricos tenían un aumento más alto en la mortalidad que los blancos no hispanos más pobres.Los residentes hispanos también tendieron a tener mayores aumentos de mortalidad que los no hispanos, aunque las diferencias fueron menores.La coautora del estudio Sarah Miller señaló que aunque otros estudios han encontrado disparidades raciales y étnicas en el impacto del COVID-19 en sí, el nuevo artículo es digno de mención tanto por el tamaño de las brechas encontradas en todas las causas de muerte como por mostrar cómo las brechas trascienden otros aspectos."Habíamos pensado que los factores sociales y económicos, como los ingresos y el seguro, serían los efectos más dominantes que veríamos, y que estos podrían mediar los efectos de la raza (sic) y la etnia. Pero lo que en realidad descubrimos fue que el origen étnico abrumaron las diferencias en los ingresos o el tipo del seguro. Las personas blancas sin seguro tuvieron aumentos de mortalidad mucho más bajos que las personas negras aseguradas", explica Miller.

