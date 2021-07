Lavrov acusa a Occidente de estar creando un cinturón de inestabilidad en torno a Rusia

https://mundo.sputniknews.com/20210723/lavrov-acusa-a-occidente-de-estar-creando-un-cinturon-de-inestabilidad-en-torno-a-rusia-1114415001.html

MOSCÚ (Sputnik) — El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, acusó a Occidente de intentar la creación de un cinturón de inestabilidad en torno a Rusia. 23.07.2021, Sputnik Mundo

"Están intentando establecer un cinturón de inestabilidad en nuestro entorno, forzar a nuestros vecinos más próximos, los pueblos hermanos, que tomen partido entre Occidente y Rusia, buscan explotar en lo militar, en lo económico y de otras maneras los territorios alrededor nuestro, instalar un cordón sanitario y encima sacar provecho ejerciendo influencia decisiva en el desarrollo de los países limítrofes", afirmó Lavrov al intervenir en un seminario web organizado por el partido Rusia Unida.A juicio del canciller ruso, esta política se ha puesto de relieve en Ucrania, si bien también ha habido intentos de ensayar una revolución de colores en Bielorrusia en los meses recientes. Y en Moldavia, según él, Estados Unidos y la Unión Europea no desdeñaron en esa pugna geopolítica hacer propaganda abierta durante la campaña electoral.Según el canciller, los países occidentales buscan "perturbar la estabilidad política" en Rusia de cara a las elecciones legislativas de septiembre, utilizando "un amplio arsenal de instrumentos sucios, falsedades y acusaciones gratuitas". Como ejemplo, el ministro mencionó los casos Navalni, Skripal o el derribo del vuelo MH17.Lavrov, uno de los cinco cabezas de lista de Rusia Unida en los comicios de septiembre próximo, afirmó que "Occidente hace la vista gorda ante el comportamiento de sus acólitos, los países del Báltico y Ucrania".El ministro dio por inminentes los intentos de utilizar las misiones de observación electoral, particularmente las del Consejo de Europa o la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), para influir en las próximas elecciones en Rusia."Tenemos la obligación de invitar observadores internacionales. Lo hemos hecho y seguiremos haciéndolo", aseguró el ministro. Al mismo tiempo, constató que los documentos de la OSCE no especifican el número de tales observadores ni los plazos para cursarles invitaciones.Lavrov dijo que Rusia seguirá potenciando su soberanía, sin reparar en amenazas y ultimátums."No derivaremos hacia el autoaislamiento ni hacia la confrontación. Tampoco permitiremos que Rusia se vea arrastrada hacia una nueva y costosa carrera armamentística, con la que a menudo asustan algunos opositores dentro del país. Ya tenemos todos los recursos necesarios para defendernos", afirmó.Saliendo al paso de aquellos que sugieren a Rusia reconciliarse con Occidente y aceptar sus condiciones a cambio del levantamiento de sanciones, Lavrov dijo que "cualquier concesión unilateral por parte de Rusia, como demuestra la experiencia de los años 1980 y principios de los 1990, será interpretada meramente como debilidad".

