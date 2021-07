https://mundo.sputniknews.com/20210723/la-tabla-periodica-es-un-icono-cultural-un-comic-y-un-teatro-revolucionan-la-quimica-en-las-aulas-1114424716.html

"La tabla periódica es un icono cultural", un cómic y un teatro revolucionan la química en las aulas

"La tabla periódica es un icono cultural", un cómic y un teatro revolucionan la química en las aulas

Alumnos de la Universidad de Sevilla crean un teatro que se convierte en cómic y que es reconocido como ejemplo nacional de la divulgación científica. El... 23.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-23T11:46+0000

2021-07-23T11:46+0000

2021-07-23T11:55+0000

reportajes

tabla periódica de mendeleyev

españa

química

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/17/1114424411_0:0:1957:1100_1920x0_80_0_0_f0fab5d2007085b3c1f322db9b5dd801.jpg

Los profesores de la vieja escuela que defienden que la letra con sangre entra tienen en la Tabla Periódica un verdadero dolor de cabeza, y también sus alumnos. Interminables filas y columnas con casillas coloreadas que contenían, ni más ni menos, la chuleta que resume de qué está hecho el mundo.Pero ahora, esa compleja nomenclatura tiene rostros e historias: el hierro es un lobo feroz, la plata una exuberante diva que se adora a sí misma, el lantano es el fantasma de la ópera, el boro una momia y el carbono un lápiz acróbata... seguro que esto despierta más curiosidad,La Tabla Periódica que el ruso Dmitri Mendeléyev publicó el 1 de marzo de 1869 sigue siendo la mejor semblanza de los componentes químicos orgánicos e inorgánicos, son los ladrillos que construyen nuestro mundo. La mayoría de estudiantes se han visto obligados a recitar hidrógenolitiosodiopotasio…y así hasta 118, en orden creciente de número atómico (los protones del núcleo), en función de la configuración de electrones y en columnas, por parecidos químicos.Aprender la Tabla siempre exigió mucha memoria y codos. "Hasta ahora era una pesadilla, una mera cuestión memorística, sin diversión y que cerraba la puerta al aprendizaje verdadero de la química que encierra la Tabla", cuenta a Sputnik Adela Muñoz, catedrática de Química Inorgánica de la Universidad de Sevilla (US) y escritora.Adela Muñoz y un elenco de estudiantes y creativos acaban de ser reconocidos por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) en el catálogo de Prácticas Innovadoras en Cultura Científica.Muñoz animó a un grupo de 25 estudiantes de Química a profundizar en los elementos y buscar maneras de hacerlos accesibles y cercanos. De aquella propuesta nació un "desfile con mucha química", una performance teatral y un cómic. La actividad, dirigida en principio a los alumnos de Muñoz, ya tiene difusión al inglés y está a disposición de los profesores de secundaria para hacer más amable la Tabla Periódica.Un éxito de divulgación científica"Nos sorprende que, aunque el contenido era para alumnos de secundaria, muchos niños se están acercando a la química. Los niños son pura curiosidad, experimentadores natos, anular eso es el principal fracaso de la educación en todos sus ámbitos", valora Muñoz, que con este trabajo rompe el prejuicio hacia la química y la tabla periódica como algo duro.Viñetas comicLa obra y el cómic están repletos de personajes que captan la atención con hechos históricos y vínculos con nuestro día a día. Destaca, por ejemplo, la historia del fósforo, cuyo creador, Hennig Brand, se dedicó en 1669 a mezclar su orina con arena y recalentarla. También la discusión entre los 'padres' del lutecio, el francés George Urbain y el austriaco Carl Auer von Welsbach, para escoger el nombre del elemento que acababan de descubrir... "hay una infinidad de historias increíbles ahí dentro".Otros elementos como el hierro (Fe) están representados como un “lobo ferroso” porque su irresistible magnetismo atrae a Caperucita. El lantano (La), que procede del griego “escondido” está oculto tras la máscara del fantasma de la ópera. El Lutecio (Lu) que proviene del latín “Lutetia”, el antiguo nombre de París, es una chica vestida de Torre Eiffel y el americio (Am) es un cowboy que nace por error de los primeros ensayos con la bomba atómica."La Tabla Periódica es un icono cultural, yo la he enseñado a través de canciones, acertijos, hay mil maneras de hacerle llegar al alumno", reflexiona Muñoz. La catedrática señala que es esencial procurar una primera cara más amable que facilite la comprensión de los principios y el orden de la Tabla.La tabla de un personaje fascinanteDespués de todo, aunque hoy muchos no lo crean, la Tabla Periódica fue creada como una manera de facilitar y agilizar el conocimiento. De hecho, hacer accesible la sabiduría y el progreso fueron las máximas del padre de la tabla, Dmitri Mendeléyev.El cómic de Raquel Gu nos introduce a la figura del científico ruso, poniendo en valor a la figura materna de Mendeléyev, "sin el sacrificio de ella, como de tantas otras madres, nada de esto habría sido posible", detalla la artista, que desde el inició quedó encandilada por un personaje fascinante.Mendeléyev nació en Tobolsk (Siberia, 1834). Huérfano de padre, siendo el menor de 17 hermanos, su vida giró cuando su madre decidió emigrar tras la pérdida de la fábrica familiar para desarrollar el talento matemático y físico del joven Dimitri. A los 33 años Mendeléyev ya era profesor de química de la Universidad de San Petersburgo, la cátedra de química más importante de Rusia en la época.Hablamos de alguien que tuvo relevancia social fuera de su laboratorio, solo una décima parte de su bibliografía es sobre química. Investigó la aeronáutica, la meteorología, la exploración del Ártico, la educación popular, denuncia las artes ocultas del espiritismo, y trabajó la jurisprudencia y la economía. De fondo, un concepto en eterna reivindicación, la de un desarrollo sostenible con los elementos de la naturaleza e integrador socialmente.Pero por encima de todo, sigue vigente 152 años después su Tabla Periódica, una autovía que adivinó cuando los conocimientos atómicos eran mínimos, pero sobre la que ha viajado todo el conocimiento posterior sin baches ni vacíos.

https://mundo.sputniknews.com/20200605/hallan-nitrogeno-negro-que-resuelve-un-misterio-de-la-quimica-1091663627.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Gonzalo Wancha https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109094/51/1090945140_0:97:699:796_100x100_80_0_0_c92bac78f92e862b59c61e8c8f5aff92.jpg

Gonzalo Wancha https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109094/51/1090945140_0:97:699:796_100x100_80_0_0_c92bac78f92e862b59c61e8c8f5aff92.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Gonzalo Wancha https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109094/51/1090945140_0:97:699:796_100x100_80_0_0_c92bac78f92e862b59c61e8c8f5aff92.jpg

reportajes, tabla periódica de mendeleyev, química