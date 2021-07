Gobierno de España no se cansa de hacer el ridículo con Putin

https://mundo.sputniknews.com/20210723/gobierno-de-espana-no-se-cansa-de-hacer-el-ridiculo-con-putin-1114437162.html

Confundir la velocidad con el tocino, o intentar falsear la verdadSi hay algo que en medio de tanta crisis y carestía le sale gratis y barato al actual Gobierno de España, es atacar a Rusia: simplemente tienen que declarar una falsedad sin ningún tipo de sustento, ni de vergüenza. El capítulo más reciente es el de su ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. La cuestión es que el precio de la electricidad en España ha llegado a unos máximos históricos. La noche del pasado miércoles, el precio del megavatio por hora llegó hasta los 110 euros, una cifra que ha colocado a España como el país de toda la Unión Europea en donde es más caro el servicio eléctrico.Ribera admitió que la tendencia al alza de los precios continuará, algo ha provocado irritación entre la población, especialmente entre los sectores más desfavorecidos porque hay que recordar que, según datos del Gobierno, entre tres y ocho millones de ciudadanos, sufre de pobreza energética, es decir, que no puede acceder a este servicio. Son muchos los que se debaten entre comprar comida o pagar los servicios. Y en este punto, muchos se preguntarán, pero ¿a qué se debe este sostenido aumento de la electricidad?Las razones son muchas, pero hay una declaración que llamó mucho la atención. Y es que la ministra de Transición Ecológica aseguró que una de esas razones se debe a las tensiones con Rusia y China. "Es posible que el señor Putin abra el grifo del gas natural y caiga el precio. Pero esto es imprevisible", soltó.Claramente la ministra Ribera está confundiendo la velocidad con el tocino, por no decir que está insultando la inteligencia de los españoles a través de una falsedad: y es que el gas que utiliza España no proviene de Rusia, sino que viene de Argelia, país que suministra el 38% del gas natural que consume España; otra parte se importa desde Nigeria, Noruega y Catar.China y Rusia destronan a EEUU de la cima tecnológicaEEUU ha perdido la supremacía tecnológica, donde el liderazgo en este ámbito se ha desplazado hacia Oriente. Así opina el Dr. Mario Duarte, experto argentino en ciberseguridad y ciberdefensa.En declaraciones a 'Octavo Mandamiento', Duarte resaltó los grandes avances tecnológicos de China y Rusia, algo que le permitió a este último país lograr ser el primero en registrar una vacuna contra el COVID-19.Según el también miembro del think-tank Dossier Geopolítico, la situación inquieta, y mucho, a Washington, algo que quedó reflejado en la histórica reunión del presidente norteamericano, Joe Biden, con su par ruso, Vladímir Putin.La democracia según BidenEsenciales. Así serán para la Casa Blanca las próximas semanas en su intento de instrumentar una agenda amplia, y sobre todo, para cumplir con la promesa de campaña de Biden de trabajar codo con codo con la oposición, es decir, los republicanos, y demostrar hacia adentro y hacia fuera que 'la democracia sigue funcionando'.Sin embargo, Biden siente que si una forma bipartidista de gobernar llegara a zozobrar, no todo será de su responsabilidad. Así, en el foro CNN, Biden ha echado mano de la herencia de Trump a quien acusa de haber causado un daño importante al trabajo en conjunto de ambas facciones. Dicho de otra forma, si sus proyectos llegaran a naufragar en el Congreso, no será por la falta de idoneidad de los mismos, sino porque entiende que la oposición no debería oponerse."Quizá habría que irse a la primera clase de Ciencia Política y hablarle al presidente de los EEUU sobre qué es democracia. Creo que tiene un problema de asimilación del concepto", ironiza al respecto el Dr. en Historia y Dr. en Derecho José Luis Orella.OPEP y sus aliados acuerdan aumento de producción: ¿se aliviará la economía global?El acuerdo alcanzado por la Organización de Países Productores y Exportadores de petróleo [OPEP] y sus países asociados sobre el aumento de la producción de crudo, aliviaría la presión sobre la economía global gracias a la reducción de los precios, según el especialista venezolano en materia de hidrocarburos Einstein Millán Arcia.El experto calificó como "maestro" el acuerdo –que establece que se aumentará la extracción de crudo en 400.000 barriles diarios cada mes desde este agosto hasta diciembre–, indicando que en el caso contrario, "el petróleo iba a seguir subiendo", estrangulando la economía mundial.Respecto al optimismo exhibido por algunos participantes del acuerdo sobre la recuperación global, el experto advirtió que el recrudecimiento de la pandemia del COVID-19 "es una amenaza latente". Por el contrario, la posibilidad de que el avance de energías verdes ponga en aprietos al consumo de energía fósil, es algo que se ve poco probable "en el corto plazo", apuntó.Comienzan Juegos Olímpicos Tokio 2021Este viernes desfilaron los atletas de 205 países en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, celebrada en el Estadio Nacional de la capital japonesa. Unos 950 invitados pudieron presenciar la inauguración de la 32º edición, entre ellos, el presidente de Francia, Emanuel Macrón, la primera dama de EEUU, Jill Biden, personalidades oficiales de varios países y periodistas.La ceremonia, celebrada en el mismo estadio que en 1964 acogió los Juegos Olímpicos en su 18ª edición, comenzó con un pintoresco espectáculo teatral y culminó con el encendido del pebetero de la antorcha olímpica cuyo recorrido por el mundo comenzó en abril de 2020 en Atenas. Por un lado, la ceremonia fue espectacular: se nota que los organizadores han hecho todo lo posible para crear este espectáculo que lamentablemente el publico pudo apreciar sólo siguiéndolo por televisión.Tenemos que "agradecer" por este ambiente raro y hasta surrealista a la pandemia del coronavirus que obligó a aplazar los Juegos de Tokio por un año y ha impuesto sus "reglas" para su celebración, como la ausencia del público, las restricciones que rigen tanto en la Villa Olímpica como en las instalaciones de las competiciones.En este sentido, según el portal de Los Angeles Times que realizaba un reportaje durante esta ceremonia de apertura fuera del Estadio Nacional, las multitudes protestaban en rechazo a estos Juegos que tienen lugar cuando se produce un aumento de casos de coronavirus en Japón. Utilizando silbidos y tambores, la multitud coreaba: "¡Cancelen los Juegos Olímpicos! ¡Cancelación! ¡Cancelación! ¡Detengan los Juegos Olímpicos! ¡Deténgalos inmediatamente! ¡Detén la ceremonia de apertura ahora mismo!"Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Karen Méndez y Víctor Ternovsky.

