Exguerrilleros de las FARC cambian su camuflado y le apuestan a la moda en Colombia

Exguerrilleros de las FARC cambian su camuflado y le apuestan a la moda en Colombia

Desde kimonos, vestidos y chaquetas de flores, hasta camisetas estampadas con gran creatividad y diseños en uniformes para la dotación de empresas de diversas industrias a nivel nacional, son parte de la iniciativa de estos hombres y mujeres que durante años sólo conocieron el camuflado y las botas como única indumentaria."A través de la moda podemos transmitir muchos mensajes, mensajes de alegría, de paz, de reconciliación, de hermandad. También a través de los estampados podemos transmitir un mensaje al medio ambiente", dice Juan Perea, desmovilizado de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), en declaraciones a Sputnik compartidas por la estatal Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), que respalda tales proyectos productivos.Avanza–Manifiesta, Fariana Confecciones, Casa de Modas Miryani Cadavid y Mites Artesanía son las cuatro marcas de ex miembros de las FARC que participan de la feria, que comenzó el lunes y se extiende hasta el 6 de agosto por iniciativa de Inexmoda, instituto referente en la industria de la moda en Colombia, con más de 30 años de experiencia.Vitrina comercialLos efectos derivados de la pandemia llevaron a Inexmoda a reunir por primera vez sus dos más grandes eventos en una sola feria virtual: Colombiatex y Colombiamoda, la cual ahora da cabida también a las iniciativas de los exguerrilleros en proceso de reincorporación.Las cuatro marcas son originarias de Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR, surgidos en el marco de los diálogos de paz de La Habana) ubicados en las regiones de Icononzo (Tolima, centro-oeste), La Guajira (norte), Sogamoso (Boyacá, centro) y Bogotá.Estas reúnen a mujeres emprendedoras y excombatientes que adelantan su proyecto individual y se han destacado con sus marcas y diseños originales."Inicié el taller de confecciones de cero; me conseguí una máquina (de coser) y una fileteadora pequeña y empecé; hoy en día tengo todos los implementos de mi taller (…). Mi negocio es mi vida y quiero seguirla viviendo, disfrutando porque en el momento en que cada uno de nosotros queremos cambiar, lo podemos hacer", cuenta Miryani Cadavid, excombatiente y ahora una emprendedora de la moda.Y es que su presencia en Colombiatex 2021 le permite al país y al mundo conocer su iniciativa y la de otros excombatientes e impulsar tales proyectos, pues en el marco de la feria tienen acceso a un foro virtual de tendencias, lo que les brinda la posibilidad de darse a conocer.Proyectos en marchaSegún datos proporcionados por la ARN, en el proceso de reincorporación se han aprobado en el país 64 proyectos productivos de moda, con una inversión total de 1.540 millones de pesos (405.000 dólares), de los cuales el Gobierno Nacional ha aportado más de 1.000 millones (263.000 dólares)."En lo corrido del proceso de reincorporación (desde 2017) se han aprobado 64 proyectos productivos relacionados a la confección textil, que vinculan a más de 120 personas en reincorporación con una inversión total de 1.540 millones, de los cuales el gobierno nacional ha aportado más de 1.000 millones", dijo Andrés Stapper, director general de la ARN, en un comunicado del organismo.Estos proyectos de moda están ubicados principalmente en Bogotá (17) y en los departamentos de Antioquia (noroeste, 7), Tolima (centro-oeste, 6) y Putumayo (suroeste, 49), entre otros.Así, entre hilos, agujas y costuras, los excombatientes de las FARC tejen para Colombia un nuevo futuro, uno alejado de la violencia y en el que, como dice Cadavid, la nueva vida, a diferencia de la moda, "no se cambia por ninguna".

