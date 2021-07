https://mundo.sputniknews.com/20210723/el-ministro-de-deporte-reitera-que-jamas-hubo-apoyo-estatal-de-dopaje-en-rusia-1114423760.html

El ministro de Deporte reitera que jamás hubo apoyo estatal de dopaje en Rusia

El ministro de Deporte reitera que jamás hubo apoyo estatal de dopaje en Rusia

MOSCÚ (Sputnik) — El dopaje en Rusia nunca ha sido amparado por el Estado, declaró a Sputnik el ministro de Deporte ruso, Oleg Matitsin. 23.07.2021, Sputnik Mundo

El 21 de julio el presidente de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA), Witold Banka, aplaudió el mejoramiento de la situación de dopaje en Rusia, al destacar que ya no existe un sistema organizado de apoyo estatal a su uso.Sin embargo, señaló, Rusia está contenta de que la WADA haya dejado de considerarla como "un país excepcional donde hay un problema de dopaje".En este contexto indicó que el Ministerio de Deporte, el Gobierno, y la Agencia Antidopaje Rusa (Rusada) se esfuerzan para crear un sistema para contrarrestar el dopaje mediante programas educativos, un control estricto, la interacción con las federaciones y regiones."Este trabajo dio resultados, y veo la evaluación de este trabajo en las declaraciones del presidente de la WADA. Continuaremos interactuando activamente y haciendo todo lo necesario para garantizar un deporte limpio y una competencia justa", agregó.Rusia, según el ministro, ha sido y continúa siendo un socio confiable del movimiento olímpico internacional.Por su parte el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, señaló que el presidente ruso, Vladímir Putin, condena el uso del dopaje y apoya solo el deporte justo."El presidente Putin es partidario del deporte limpio", afirmó Peskov a la prensa.El portavoz señaló que el uso del dopaje es un problema internacional y apuntó que el líder ruso siempre ha reafirmado la determinación de Rusia a combatir las diversas manifestaciones de dopaje en el deporte.El 17 de diciembre de 2020, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) emitió su dictamen en el contencioso que la WADA mantenía con la Rusada por supuestas manipulaciones de los datos de laboratorio para ocultar dopaje institucional que se habrían producido en enero de 2019.De acuerdo con la decisión del tribunal, los atletas rusos no podrán participar en los grandes eventos deportivos, en particular en los Juegos Olímpicos, Paralímpicos y los campeonatos mundiales, bajo bandera nacional hasta el 16 de diciembre de 2022. Además, altos cargos legislativos y ejecutivos de Rusia, incluido el presidente, no podrán asistir a tales eventos. Objetivo del equipo rusoAsimismo, Matitsin comunicó que el objetivo de Rusia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 es conseguir uno de los tres primeros puestos en el medallero olímpico o como mínimo estar entre los cinco mejores del podio."El mayor objetivo a conseguir es quedar entre los tres mejores, pero es muy pronto para decir ahora que lo vayamos a lograr, aunque hay potencial para conseguirlo; quedar entre los cinco mejores será lo mínimo", dijo Matitsin.Tras hablar con la delegación olímpica rusa, Matitsin dice tener un sólido presentimiento de que los deportistas darán lo mejor de sí mismos para conseguir las medallas y demostrar que Rusia es una de las principales potencias deportivas a nivel mundial.El ministro recordó que Rusia tradicionalmente espera conseguir buenos puestos en disciplinas como la gimnasia rítmica, la gimnasia artística, la natación sincronizada, la lucha, el boxeo, el tenis y la esgrima, e igualmente se espera una bastante buena representación de los deportes de equipo y de los atletas "aunque sean solo una decena"."No olvidemos que nuestra selección femenina de balonmano es actualmente campeona olímpica, así que pienso que tienen buenas oportunidades (de ganar) tanto el equipo femenino como masculino en balonmano", resaltó.

