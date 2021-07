https://mundo.sputniknews.com/20210723/el-futuro-gobierno-de-peru-denuncia-prejuicios-contra-rusia-china-y-cuba-1114426694.html

El futuro gobierno de Perú denuncia prejuicios contra Rusia, China y Cuba

El futuro gobierno de Perú denuncia prejuicios contra Rusia, China y Cuba

LIMA (Sputnik) — El Gobierno del presidente electo de Perú, Pedro Castillo, cree que existe un prejuicio contra Rusia, China y Cuba y que, debido a esto... 23.07.2021, Sputnik Mundo

"Cuando hablan de Rusia, China, Cuba, todavía existe ese perjuicio que no, que son países socialistas, con un régimen diferente y muchas se tratan de no priorizar las relaciones tecnológicas con estos países.", dijo Cevallos a Sputnik.El asesor opina que esto es un error y que "hay que conversar con todos los países y buscar la mejor cooperación que se pueda tener".Cooperación con Rusia en materia sanitariaAsimismo, afirmó que al Gobierno electo de Perú le gustaría impulsar la cooperación con Rusia en materia sanitaria."Agradeceríamos mucho tener un intercambio fluido con Rusia. (…) Nosotros tenemos un enorme retraso en todo lo que tiene que ver con tecnología en salud, no solamente cuantitativa, sino que cualitativa. Nos faltan equipos, pero además necesitamos tecnología de punta. Todos los avances son importantes para nosotros", dijo Cevallos al ser consultado sobre si el nuevo Gobierno tiene interés en fortalecer la cooperación con Rusia.Asimismo, afirmó que el objetivo del Gobierno peruano es invertir para tener una "salud de punta"."Esto es un camino no tan fácil, pero hay que sentarse a conversar con todos los países que nos puedan ayudar, sin ninguna distinción ideológica, porque la salud tiene que ver con una vida digna y es un derecho humano", reflexionó.Producción de Sputnik VAdemás, Cevallos declaró que el Gobierno del presidente electo de Perú aspira a poder producir la vacuna rusa contra el COVID-19 Sputnik V.Explicó que sería importante producir la vacuna en Perú ya que no se sabe cuánto va a durar la pandemia, cuántas olas van a venir o si se van a producir mutaciones del virus.Cevallos destacó que "está comprobado que la vacuna rusa es excelente"."Incluso, ya conversando con las autoridades rusas, nos señalan que vienen ya las dos dosis juntas, porque uno de los problemas es que la primera no es igual a la segunda, entonces eso da la tranquilidad de que más allá de cualquier inconveniente, podemos tener las dos dosis. Sabemos de la calidad de la vacuna rusa, ya pasó la experiencia argentina, pero esperemos que llegue pronto", agregó.Afirmó que podrían comprar más dosis de Sputnik V, pero advirtió que eso depende de la celeridad con la que lleguen.El asesor en materia de salud indicó que el Gobierno de Castillo considera que la situación del COVID-19 en el país es "preocupante". "Es muy preocupante. En este momento tenemos un descenso clarísimo de la segunda ola, pero los estudios de inteligencia sanitaria establecen que viene una tercera ola. Es muy difícil evitarla", dijo Cevallos.El presidente saliente de Perú, Francisco Sagasti, anunció el 20 de julio que su administración cerró un acuerdo para adquirir un importante lote de la vacuna rusa.Breve periodo de transición en PerúEl equipo asesor del presidente electo de Perú cree que el breve lapso dedicado a la transición de Gobierno puede generar problemas de gobernabilidad, señaló Cevallos."El periodo de transición es muy breve, va a crearnos problemas de gobernabilidad. En economía es brevísimo para tener toda la información para saber qué cosas hay que cambiar. Entraremos con cautela, esperando no encontrarnos con muchas sorpresas que afecten la gobernabilidad", dijo Cevallos.Además, el asesor considera que la trasferencia de mando es "casi un suspiro", ya que se realiza en cinco días.El actual Gobierno cesará en funciones el 28 de julio, fecha en la que asumirá el presidente electo, Pedro Castillo, quien fue proclamado el 19 de julio por el Jurado Nacional de Elecciones tras su triunfo en el balotaje del 6 de junio.

