https://mundo.sputniknews.com/20210723/eeuu-no-ve-que-cuba-responda-a-exigencias-para-aliviar-las-sanciones-1114439191.html

EEUU no ve que Cuba responda a exigencias para aliviar las sanciones

EEUU no ve que Cuba responda a exigencias para aliviar las sanciones

WASHINGTON (Sputnik) — El Gobierno de EEUU no ve ninguna respuesta de Cuba para que Washington alivie las sanciones que había impuesto a la nación isleña, dijo... 23.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-23T17:42+0000

2021-07-23T17:42+0000

2021-07-23T17:42+0000

antony j. blinken

sanciones

américa latina

cuba

eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/19/1113539029_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_17df5abc721942a9f5ff963aed31eae6.jpg

"No, no hemos visto ese tipo de respuesta", respondió Blinken al ser consultado si Cuba muestra algún signo de mejora en la respuesta a lo que EEUU exige para aliviar las sanciones o no imponer medidas restrictivas adicionales.Blinken señaló que el Gobierno de la isla caribeña tiende a obstinarse en situaciones similares y el tema en cuestión no es EEUU sino el pueblo cubano."Creo que uno de los grandes errores que comete el régimen es tratar de señalar con el dedo a EEUU, diciendo que somos responsables de estas protestas. No lo somos. Este es el pueblo cubano. Está diciendo lo que piensa, está reaccionando", dijo el funcionario.EEUU impuso una nueva ronda de sanciones a Cuba el 22 de julio, dirigida al Ejército y al Ministerio del Interior por la supuesta represión contra opositores en protestas del 11 y 12 de julio.Decenas de cubanos se manifestaron en las calles en medio del declive económico del país exacerbado por el impacto del coronavirus, y exigieron elecciones libres y mejores condiciones económicas.El Gobierno desplegó fuerzas de seguridad en todo el país y detuvo las comunicaciones, incluido Internet, mientras sus partidarios participaban en contramanifestaciones.Las protestas derivaron en incidentes violentos, con varios heridos y decenas de detenidos y al menos un muerto en un enfrentamiento con la policía de La Habana.

https://mundo.sputniknews.com/20210714/el-covid-como-pretexto-para-atacar-a-cuba-1114095285.html

cuba

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

antony j. blinken, sanciones, cuba, eeuu