Cuba agradece solidaridad del pueblo de EEUU y en Nueva York reclaman el fin del bloqueo

Cuba agradece solidaridad del pueblo de EEUU y en Nueva York reclaman el fin del bloqueo

LA HABANA (Sputnik) — Autoridades cubanas expresaron su agradecimiento al pueblo de EEUU, tras que organizaciones solidarias con Cuba en ese país iluminaron un... 23.07.2021, Sputnik Mundo

"No nos cansaremos de decir Gracias al noble pueblo norteamericano", escribió el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, en su cuenta de Twitter.En la víspera, desde un edificio alto en la intersección neoyorquina de Union Square se vieron carteles lumínicos exigiendo el fin del bloqueo, Manos fuera de Cuba y el slogan que encabeza la campaña: Let Cuba Live (Deja vivir a Cuba).Estas iniciativas son auspiciadas por las organizaciones estadounidenses The People's Forum, Code Pink, y la coalición Answers, que apoyan a La Habana en su esfuerzo por poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero que Washington impone a la isla desde 1962.También expresó su agradecimiento por estas acciones la directora general de EEUU en la Cancillería cubana, Johana Tablada, quien reconoció que "la solidaridad es la caricia más preciada de los pueblos"."Gracias por este mensaje de cariño y de respeto al pueblo de Cuba. La solidaridad es la caricia más preciada de los pueblos. Muchas gracias les decimos desde La Habana a New York y a todas las 400 personalidades y organizaciones que suman sus voces para pedir el fin de las medidas coercitivas de Estados Unidos contra Cuba", escribió Tablada en Twitter.Por su parte, el periódico estadounidense The New York Times publicó una carta abierta dirigida al presidente de ese país, Joe Biden, a página completa, firmada por más de 400 exjefes de Estado, políticos, intelectuales, científicos, clérigos, artistas, músicos, líderes y activistas de todo el mundo que piden el levantamiento inmediato de las sanciones contra Cuba.Entre los firmantes destacan los expresidentes Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) y Rafael Correa (Ecuador), el premio nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel (Argentina), el lingüista Noam Chomsky, artistas como Danny Glover, Susan Sarandon, Jane Fonda, Oliver Stone, y Mark Ruffalo (todos de EEUU).Apoyan la carta además Chico Buarque (Brasil), Silvio Rodríguez, Israel Rojas y Eduardo (Choco) Roca Salazar (de Cuba); líderes religiosos como Frei Betto, Reinerio Arce, el reverendo Raúl Suárez, la reverenda Dora Arce Valentín y los escritores cubanos Miguel Barnet y Nancy Morejón.También fue rubricada por el político británico Jeremy Corbyn, el reverendo Jim Winkler, del Consejo de Iglesias de Estados Unidos; y las organizaciones Code Pink y Black Lives Matter, entre otras."No hay razón para mantener la política de la Guerra Fría que requirió que Estados Unidos tratara a Cuba como un enemigo existencial en lugar de un vecino. En vez de mantener el camino establecido por [Donald] Trump en sus esfuerzos por deshacer la apertura del presidente [Barack] Obama a Cuba, les pedimos que avancen. Reanudar la apertura e iniciar el proceso de poner fin al embargo, poner fin a la grave escasez de alimentos y medicinas, debe ser la máxima prioridad", expresa la carta abierta dirigida al presidente Biden."Estamos con el pueblo cubano escribió usted el 12 de julio —agrega la carta a Biden—. Si ese es el caso, le pedimos que firme inmediatamente una orden ejecutiva y anule las 243 medidas coercitivas de Trump", exigen las más de 400 personalidades internacionales que rubricaron el documento.Recordaron además que el pasado 23 de junio, la inmensa mayoría de los Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas —184 países— votaron a favor de pedir al Gobierno estadounidense la eliminación de esta política unilateral contra Cuba.

