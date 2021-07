https://mundo.sputniknews.com/20210723/con-llegar-a-tokio-deportistas-olimpicos-bolivianos-ya-ganaron-el-mejor-sueno-1114440446.html

Con llegar a Tokio, deportistas olímpicos bolivianos ya ganaron "el mejor sueño"

Con llegar a Tokio, deportistas olímpicos bolivianos ya ganaron "el mejor sueño"

LA PAZ (Sputnik) — Son solo cinco y apenas han logrado las marcas mínimas para ser admitidos, pero a ellos les basta y sobra con participar: son los...

Dos nadadores, dos atletas y un tenista marcarán la presencia de Bolivia en la competencia mundial demorada un año por la pandemia y que comienza este 23 de julio, con registros previos lejanos de los récords mundiales y aspirando a superar al menos la primera ronda eliminatoria.Los representantes del país sudamericano, que nunca ganaron una medalla olímpica, eran solo cuatro hasta principios de esta semana, cuando fue incluido casi inesperadamente el tenista Hugo Dellien, el mejor del país en este deporte y actual número 124 del ránking de la Asociación de Tenistas Profesionales.El investigador del instituto privado de formación de líderes Comunidad Cívica sostuvo que los Juegos de Tokio "darán a los representantes bolivianos la oportunidad de vivir una experiencia única, distinta a la de todos los juegos, por las condiciones de pandemia y crisis global"."El mejor sueño"Dellien encontró espacio en el tenis olímpico luego de deserciones de deportistas de otros países, por diversas razones incluida la pandemia, y desde su inscripción no dejó de proclamar que vivía "el mejor sueño" de su vida.Reafirmó este ánimo el 22 de julio, incluso después de que, tras el sorteo de la competencia, quedara anotado para enfrentar en la primera ronda a nada menos que el número uno del mundo, Novak Djokovic.Las diferencias no podían ser más grandes, entre el único tenista profesional de Bolivia que apenas es conocido por algunos expertos del deporte y el estelar serbio que apunta a ser el primero en ganar en un año el Golden Slam: los cuatro torneos mayores del circuito tenístico más el oro olímpico."¡Algunos dicen que es mala suerte que me toque el número uno del mundo en primera ronda! Pienso y les digo, entras a último momento a unos Juegos Olímpicos cuando ni siquiera pensabas que ibas a jugar y resulta que ahora estás cumpliendo tu sueño máximo", publicó Dellien en Twitter tras el anuncio de su choque con Djokovic.Y proclamó, en una serie de emocionantes tuits, parte en letras mayúsculas: "¡Esto que me está pasando no lo voy a olvidar nunca en mi vida! Gracias tenis por seguir dándome los momentos más lindos de mi vida"."Y por si algo faltaba para que realmente sea una locura todo esto, es jugar contra el número uno del mundo, uno de los mejores de la historia, para mí el futuro más ganador de la historia del tenis y ahora en su mejor momento. Te vuelvo a preguntar: ¿es mala suerte? Para mí es... ¡el mejor sueño de mi vida!".Destacó luego, como "lo más lindo de todo esto", el orgullo de ver la bandera tricolor boliviana "compitiendo y compartiendo con los mejores deportistas del mundo".Cuatro abanderadosDe los cinco representantes de Bolivia en los Juegos de Tokio, cuatro serán abanderados: dos en el desfile de inauguración y otros dos en la clausura, anunció el Comité Olímpico Boliviano (COB).En el acto de apertura, la portadora de la insignia nacional será la nadadora Karen Torres, veterana en su tercera participación olímpica, escoltada por el velocista atlético Bruno Rojas.Para la clausura ha sido nominada la marchista Ángela Castro, a quien acompañará el nadador Gabriel Castillo."El poder compartir con muchos deportistas de élite es lo mejor; además, la infraestructura impresiona, es increíble, como el transporte, los espacios verdes, todo", dijo Torres en una declaración desde la villa olímpica de Tokio divulgada por el COB.Para Estrada, los cinco bolivianos "reviven en Tokio la experiencia de estar presentes en unos Juegos universales", como "el logro más importante personal y nacional".

