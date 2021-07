Cómo ver los Juegos Olímpicos en vivo y gratis en cada país de América Latina

https://mundo.sputniknews.com/20210723/como-ver-los-juegos-olimpicos-en-vivo-y-gratis-en-cada-pais-de-america-latina-1114433277.html

Millones de latinoamericanos madrugarán para seguir en vivo cada competencia de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En este artículo, una lista de qué canales... 23.07.2021, Sputnik Mundo

Los Juegos Olímpicos no solo son la cita más importante para los atletas y deportistas del mundo. También constituyen uno de los eventos televisivos más esperados por aficionados de todo el planeta, mucho más cuando la pandemia de COVID-19 impide disfrutar las competiciones desde la tribuna.América Latina no escapa a la pasión por las más de 300 disciplinas olímpicas que se disputarán en Tokio y, si bien la diferencia horaria con la capital japonesa obligará a los latinoamericanos a madrugar, no son pocos quienes ya están repasando sus agendas para saber cómo ver los Juegos Olímpicos 2020 en su país.¿Cómo ver gratis los Juegos Olímpicos Tokio 2020?A diferencia de otras competiciones deportivas, los Juegos Olímpicos de 2020 se podrán ver de forma gratuita en toda América Latina, gracias a que muchos canales de televisión abierta —tanto públicos como privados— cuentan con los derechos para emitir el evento.Los canales encargados de la transmisión para cada país aseguran la cobertura en vivo de las competiciones de los atletas del país, además de disciplinas siempre llamativas como atletismo, natación, gimnasia artística, entre otras.En casos como Brasil o México, las transmisiones serán compartidas entre más de una señal.A continuación, una lista de canales que transmitirán gratis los Juegos Olímpicos en cada país.Ver los Juegos Olímpicos en vivo por YoutubeUna de las novedades más gratas para los fanáticos latinoamericanos es la posibilidad de ver las competiciones de los Juegos Olímpicos en vivo y de forma gratuita a través de la plataforma Youtube.Eso es posible gracias a una alianza entre Marca Claro y Claro Sports, que adquirió los derechos de transmisión para 17 países de América Latina: México, Guatemala, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay.La transmisión dispone de cuatro canales para transmitir en vivo y gratis todas las competencias de los Juegos Olímpicos.Para saber qué mirar en los Juegos Olímpicos, la plataforma incluye un calendario con todos los eventos a transmitir.

